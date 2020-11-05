«Тамбов» может объединиться с «Кубанью»

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что «Тамбов» ведет переговоры о слиянии с краснодарским клубом «Кубань».

«Говорят, после попыток объединения с Нижним Новгородом и Саранском, «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путeм переезда его в Краснодар и объединения с «Кубанью».

Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и как они тоже не вполне понимаю – как подобное может произойти. Не переезд команд в другой город – это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-16 местах).

Если не будет реконструирован стадион – а время дали до нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займeт 16-е место. То есть, «Кубань» получит прописку в ФНЛ, куда по итогам этого сезона она не факт, что попадeт. И все?» – написал Казаков в своем телеграм-канале.