Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    «Тамбов» может объединиться с «Кубанью»

    Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что «Тамбов» ведет переговоры о слиянии с краснодарским клубом «Кубань».

    «Говорят, после попыток объединения с Нижним Новгородом и Саранском, «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путeм переезда его в Краснодар и объединения с «Кубанью».

    Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и как они тоже не вполне понимаю – как подобное может произойти. Не переезд команд в другой город – это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-16 местах).

    Если не будет реконструирован стадион – а время дали до нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займeт 16-е место. То есть, «Кубань» получит прописку в ФНЛ, куда по итогам этого сезона она не факт, что попадeт. И все?» – написал Казаков в своем телеграм-канале.

    • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
    • По итогам 13 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • «Кубань» выступает в первенстве ПФЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2020 22:15
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      777+ 1 час назад

      Кубань плюс Тамбов - проблем еще больше,
      Бюджет "на распил" становится толще!!!
      Грузоподъемность "команды-лифт" возрастает,
      Печально, - ничего жизнь не меняет.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42938

      portero 1 час назад

      Ну для начала надо сохранить место в РПЛ , только нужно ли две команды Краснодару в РПЛ , дорогое удовольствие, хотя болельщикам прикольно стадионы точно будут под завязку...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6349

      Hektor 84 > portero 1 час назад

      ФК Краснодар существует не на бюджетные деньги, а на личные Галицкого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42938

      portero > Hektor 84 10 минут назад

      это понятно, при конкуренции насколько чинушам будет интересен проект , могут же опять долгов набрать и всё похоронить за годик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22026

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Кумбов ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +471

      кран > пьяныйхоровод 1 час назад

      Тамбань)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80315
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru