«Тамбов» может объединиться с «Кубанью»

Кубань плюс Тамбов - проблем еще больше,
Бюджет "на распил" становится толще!!!
Грузоподъемность "команды-лифт" возрастает,
Печально, - ничего жизнь не меняет.....
Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что «Тамбов» ведет переговоры о слиянии с краснодарским клубом «Кубань».
«Говорят, после попыток объединения с Нижним Новгородом и Саранском, «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путeм переезда его в Краснодар и объединения с «Кубанью».
Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и как они тоже не вполне понимаю – как подобное может произойти. Не переезд команд в другой город – это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-16 местах).
Если не будет реконструирован стадион – а время дали до нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займeт 16-е место. То есть, «Кубань» получит прописку в ФНЛ, куда по итогам этого сезона она не факт, что попадeт. И все?» – написал Казаков в своем телеграм-канале.
- Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
- По итогам 13 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- «Кубань» выступает в первенстве ПФЛ.