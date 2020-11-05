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«Тамбов» может объединиться с «Кубанью»

5 ноября 2020, 22:15
17

Журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что «Тамбов» ведет переговоры о слиянии с краснодарским клубом «Кубань».

«Говорят, после попыток объединения с Нижним Новгородом и Саранском, «Тамбов» теперь пытается договориться о спасении клуба путeм переезда его в Краснодар и объединения с «Кубанью».

Я поговорил с несколькими футбольными чиновниками и как они тоже не вполне понимаю – как подобное может произойти. Не переезд команд в другой город – это бывало. А сохранение места в РПЛ (при условии, что «Тамбов» финиширует не на 15-16 местах).

Если не будет реконструирован стадион – а время дали до нового года, чтобы снять условное соответствие критериям РПЛ – то «Тамбов» по итогам сезона автоматически займeт 16-е место. То есть, «Кубань» получит прописку в ФНЛ, куда по итогам этого сезона она не факт, что попадeт. И все?» – написал Казаков в своем телеграм-канале.

  • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
  • По итогам 13 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
  • «Кубань» выступает в первенстве ПФЛ.

Источник: Телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Тамбов Кубань
Комментарии (17)
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portero
1604604860
Ну для начала надо сохранить место в РПЛ , только нужно ли две команды Краснодару в РПЛ , дорогое удовольствие, хотя болельщикам прикольно стадионы точно будут под завязку...
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777+
1604606552
Кубань плюс Тамбов - проблем еще больше, Бюджет "на распил" становится толще!!! Грузоподъемность "команды-лифт" возрастает, Печально, - ничего жизнь не меняет.....
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Дядя Серёжа
1604626191
Кутам? Тамку? Ку...Кю...
Ответить
Просто-333
1604629047
А не слиться ли им с Сахалином?
Ответить
Fusballer
1604648940
Кубанский волк
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Январь 59
1604651226
По мне так, я не против. Будет у нас в городе две команды в РПЛ. А глядишь и до ЛЧ дорастут. Вот прикол будет в Финале ЛЧ два краснодарский клуба. Я за. Были времена , когда и Кубань и Краснодар играли в РПЛ, было здорово.
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a s
1604651595
Eсли делаете cтaвки >>> stavka-info.ru
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33нск
1604659406
А какое отношение к Тамбову и тамбовчанам будет иметь эта команда? или, играя в Краснодаре, она будет называться Тамбов-Кубань?
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