Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sportbox: «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ

Sportbox: «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ

4 ноября 2020, 18:24
26

Учредители «Тамбова» не могут содержать клуб в РПЛ в рамках установленного бюджета, сообщает Sportbox.

Предполагалось, что бюджет клуба на сезон-2020/21 составит 600 миллионов рублей. По информации источника, губернатор Тамбовской области Александр Никитин обещал закрыть все долги до 20 августа, но финансирование клуба фактически прекратилось в мае.

Учредители клуба не выполняют обязательства и по реконструкции стадиона «Тамбова» – сообщается, что работы еще не начались.

Сейчас «Тамбов» существует за счет средств, изыскиваемых спортивным директором клуба Павлом Худяковым. Он покрывает расходы на гостиницы, перелеты и обеспечивает жизнедеятельность клуба.

Также «Тамбов» выплатил футболистам часть зарплаты за счет средств, вырученных за трансфер в «Ростов» Владимира Обухова.

Вопрос о будущем «Тамбова» должен решиться в ноябре. Единственная возможность сохранить клуб – переезд в другой город с развитой футбольной инфраструктурой. Ведутся переговоры и о слиянии.

  • 30 октября в отставку ушел президент клуба Арсен Габуев.
  • Он занимал должность президента «Тамбова» с 2018 года.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1604504157
все к этому шло... и в каком это городе у нас развита футбольная инфраструктура (и что чиновники под этим словом подразумевают, наличие стадиона, видимо)? неужто в Саранске, где и свой "родной" клуб Мордовия загнулся...
Ответить
sobaka120982
1604505300
Не пойму какого-то зерна наши спортивные чиновники получают гонорары, если они не делают свою работу, зачем пропускались Тамбов в рпл если у них нет возможности себя содержать? Теперь как обычно будут говорить о снятии что бы по шантажировать
Ответить
DOCTOR PENALTY
1604506925
Никто тамбовским волкам не товарищ!(((
Ответить
Просто-333
1604506980
Вот так, скоро ещё один клуб станет призраком
Ответить
slavа0508
1604507291
Давно слухи ходят что с Мордовией объединятся,,,пол года как минимум об этом судачат,,,
Ответить
Вальдемар IV
1604508473
фармом стать
Ответить
Из Твери Леха
1604509032
Это к Федуну. Полмиллиарда отстегнет на существование, но придется очки отдавать.
Ответить
Skull_Boy
1604510638
У бомжей новый фарм
Ответить
GoLenaStop
1604512382
Вот оно - начало формирования новой РПЛ из десяти команд, проживающих в климатически и финансово благополучных городах... Так и будет.
Ответить
sasha 66
1604581267
Давайте с Ротором...
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
1
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
6
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Все новости
Все новости
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
1
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+