Sportbox: «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ

Учредители «Тамбова» не могут содержать клуб в РПЛ в рамках установленного бюджета, сообщает Sportbox.

Предполагалось, что бюджет клуба на сезон-2020/21 составит 600 миллионов рублей. По информации источника, губернатор Тамбовской области Александр Никитин обещал закрыть все долги до 20 августа, но финансирование клуба фактически прекратилось в мае.

Учредители клуба не выполняют обязательства и по реконструкции стадиона «Тамбова» – сообщается, что работы еще не начались.

Сейчас «Тамбов» существует за счет средств, изыскиваемых спортивным директором клуба Павлом Худяковым. Он покрывает расходы на гостиницы, перелеты и обеспечивает жизнедеятельность клуба.

Также «Тамбов» выплатил футболистам часть зарплаты за счет средств, вырученных за трансфер в «Ростов» Владимира Обухова.

Вопрос о будущем «Тамбова» должен решиться в ноябре. Единственная возможность сохранить клуб – переезд в другой город с развитой футбольной инфраструктурой. Ведутся переговоры и о слиянии.