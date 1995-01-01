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    Sportbox: «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ

    Учредители «Тамбова» не могут содержать клуб в РПЛ в рамках установленного бюджета, сообщает Sportbox.

    Предполагалось, что бюджет клуба на сезон-2020/21 составит 600 миллионов рублей. По информации источника, губернатор Тамбовской области Александр Никитин обещал закрыть все долги до 20 августа, но финансирование клуба фактически прекратилось в мае.

    Учредители клуба не выполняют обязательства и по реконструкции стадиона «Тамбова» – сообщается, что работы еще не начались.

    Сейчас «Тамбов» существует за счет средств, изыскиваемых спортивным директором клуба Павлом Худяковым. Он покрывает расходы на гостиницы, перелеты и обеспечивает жизнедеятельность клуба.

    Также «Тамбов» выплатил футболистам часть зарплаты за счет средств, вырученных за трансфер в «Ростов» Владимира Обухова.

    Вопрос о будущем «Тамбова» должен решиться в ноябре. Единственная возможность сохранить клуб – переезд в другой город с развитой футбольной инфраструктурой. Ведутся переговоры и о слиянии.

    • 30 октября в отставку ушел президент клуба Арсен Габуев.
    • Он занимал должность президента «Тамбова» с 2018 года.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8658

      BRO_football 33 секунды назад

      Наибольшая вероятность, что слияние произойдёт с Мордовией или Нижним Новгородом.
      У Нижнего Новгорода сейчас всё хорошо и они без помощи Тамбова могут пробиться в Премьер-лигу.
      А вот Мордовия бесцельно болтается в середине таблицы третьего дивизиона. Вот им бы сейчас помощь крепких парней из Тамбова не помешала бы.
      Скорее всего так и будет.

      0
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      Рейтинг: -918

      Аденн 6 минут назад

      вонючие бомжи еще один фарм клуп получат. У этих вонючек халявы полно.

      -1
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      Рейтинг: +10180

      alarm 11 минут назад

      у рылов 4 фарм-клуба в лиге, будет ещё 1.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15628

      silver29 > alarm 8 минут назад

      сегодня после Лацио достанешь из-за щеки 4 чупа-чупса и один с кормы

      1
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      Рейтинг: +15628

      silver29 12 минут назад

      А с кем им объединяться с Тулой у которой дела не лучше или Химками друзьями по финансовому несчастью ? Не у всех же есть богатейшие залежи газа на болотах и доступ к бюджету страны (((((

      2
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      Рейтинг: +4033

      морозз 14 минут назад

      Газпром такие клубы обычно подбирает и плодит свои Фарма клубы как огурцы на грядке!

      0
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      Рейтинг: +8726

      JTherry 17 минут назад

      все к этому шло... и в каком это городе у нас развита футбольная инфраструктура (и что чиновники под этим словом подразумевают, наличие стадиона, видимо)? неужто в Саранске, где и свой "родной" клуб Мордовия загнулся...

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      Рейтинг: +15628

      silver29 > JTherry 10 минут назад

      Зато после ЧМ чиновники от газовогопрома сладко пели, что вся инфраструктура останется для развития футбола в регионах, а оказалось сами стадионы без финансирования клубов не играют ((((

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      Рейтинг: +8726

      JTherry > silver29 1 минуту назад

      когда только получили право на проведение ЧМ-18 в России, Мутко говорили, в каких городах надо строить стадионы (в т.ч. в Краснодаре), но ему же надо было, чтобы "инфраструктура" (только со знанием аглицкого и можно выговорить) была в разных регионах страны, а не только в Краснодарском крае, вот и выдумали строить - в Саранске, в Калининграде, в Самаре, в Нижнем Новгороде, где никогда команд не было нормальных, все в ФНЛ пылили, и эксплуатацию таких стадионов по определению потянуть не могли...

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