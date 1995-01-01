Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

Этой осенью наши клубы и сборная показали чего они стоят,,,а стоит их работа не как не дороже Молдаванских игроков,а у тех средняя получка 5 000 -6 000 баксов в год,,,,вот и наших посадить на 100 000 руб в месяц плюс бонусы за победы,,,,не захотят играть придут другие жадные до самого футбола а там смотри и клубы начнут окупаться и контракты расти,,,только расти в рамках заработанных денег самим клубом,,,,
Проведение матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» находится на грани срыва.
По информации «Чемпионата», футболисты тамбовской команды грозят бойкотом игры, запланированной на 5 декабря, из-за долгов по зарплате.
«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-20/21. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», – описал ситуацию источник.
- По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
- Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.