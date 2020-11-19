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Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

19 ноября 2020, 12:49
23

Проведение матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» находится на грани срыва.

По информации «Чемпионата», футболисты тамбовской команды грозят бойкотом игры, запланированной на 5 декабря, из-за долгов по зарплате.

«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-20/21. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», – описал ситуацию источник.

  • По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак
Комментарии (23)
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55together
1605779871
не к тому обратились! Федун из бабок за народные недра в три раза больше даст и без шухера как в последний чемпионский год спартака.
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Просто-333
1605780968
Да заплатите им минималку, как практически всем простым россиянам
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vladimir-7
1605781034
Эти губернаторы, мэры и вся вертикаль власти — воры, сказочники и обещалкины и ждать от них нечего.
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Граф2019
1605781106
урезать паек! без колбасы обойдутся...
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Синитсосит
1605781180
а не зажрались ли вы ребята
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serppion
1605781971
Тамбовские кривоногие футболеры имеют долг на сумму в более чем 360 миллионов рублей. Точно такой же долг, как все жители Сургута по имущественному, земельному, транспортному налогу, НДФЛ за год. На фига нам содержать подобных футбольных проституток? Толку-то от них?
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ЮНик
1605782050
На хрена эти "тамбовские товарищи", играющие в Саранске? На хрена вообще эти "кудесники мяча", годовые зарплаты которых выше, чем весь бюджет Сербии и Молдовы? А больные сейчас в коридорах лежат. Нет мест, нет лекарств... Пир во время чумы, в натуре! Хоть бы кто-то задумался...
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slavа0508
1605782051
Этой осенью наши клубы и сборная показали чего они стоят,,,а стоит их работа не как не дороже Молдаванских игроков,а у тех средняя получка 5 000 -6 000 баксов в год,,,,вот и наших посадить на 100 000 руб в месяц плюс бонусы за победы,,,,не захотят играть придут другие жадные до самого футбола а там смотри и клубы начнут окупаться и контракты расти,,,только расти в рамках заработанных денег самим клубом,,,,
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sochi-2013
1605784253
"Я тебе умный вещь скажу... но только ты не обижайся." Раз у нас в стране хоть, и дикий, но капитализм, то футбол тоже должен перейти на самоокупаемость. Я так думаю!
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Nevsky_RU
1605794118
Федун только за))) ибо это бесплатная победа. А так бы опять судьям заносить пришлось)
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