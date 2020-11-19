Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

Проведение матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» находится на грани срыва.

По информации «Чемпионата», футболисты тамбовской команды грозят бойкотом игры, запланированной на 5 декабря, из-за долгов по зарплате.

«На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-20/21. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», – описал ситуацию источник.