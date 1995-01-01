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    Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

    Проведение матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Тамбовом» находится на грани срыва.

    По информации «Чемпионата», футболисты тамбовской команды грозят бойкотом игры, запланированной на 5 декабря, из-за долгов по зарплате.

    «На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-20/21. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло», – описал ситуацию источник.

    • По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16020

      slavutiq70 15 минут назад

      Этой осенью наши клубы и сборная показали чего они стоят,,,а стоит их работа не как не дороже Молдаванских игроков,а у тех средняя получка 5 000 -6 000 баксов в год,,,,вот и наших посадить на 100 000 руб в месяц плюс бонусы за победы,,,,не захотят играть придут другие жадные до самого футбола а там смотри и клубы начнут окупаться и контракты расти,,,только расти в рамках заработанных денег самим клубом,,,,

      1
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      Рейтинг: +3977

      ЮНик 15 минут назад

      На хрена эти "тамбовские товарищи", играющие в Саранске? На хрена вообще эти "кудесники мяча", годовые зарплаты которых выше, чем весь бюджет Сербии и Молдовы? А больные сейчас в коридорах лежат. Нет мест, нет лекарств... Пир во время чумы, в натуре! Хоть бы кто-то задумался...

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      Рейтинг: +3183

      serppion 17 минут назад

      Тамбовские кривоногие футболеры имеют долг на сумму в более чем 360 миллионов рублей. Точно такой же долг, как все жители Сургута по имущественному, земельному, транспортному налогу, НДФЛ за год. На фига нам содержать подобных футбольных проституток? Толку-то от них?

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      Рейтинг: +217

      Рыжий бес 28 минут назад

      Выход один сокращать лигу команд до 10 ,,,а какой выход???ну не по силам в регионах содержать команду РПЛ за счёт бюджета,,,да крупных бизнесменов способных потянуть клуб в Тамбове тоже нет,,,а из столицы или из за бугра не кто не придёт и не купит клуб,,,,,

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      Рейтинг: -736

      Синитсосит 30 минут назад

      а не зажрались ли вы ребята

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      Рейтинг: +794

      Граф2019 31 минуту назад

      урезать паек! без колбасы обойдутся...

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      Рейтинг: +14095

      vladimir-7 32 минуты назад

      Эти губернаторы, мэры и вся вертикаль власти — воры, сказочники и обещалкины и ждать от них нечего.

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      Рейтинг: +1220

      alll-333 34 минуты назад

      Да заплатите им минималку, как практически всем простым россиянам

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      Рейтинг: +110

      55together 52 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не к тому обратились! Федун из бабок за народные недра в три раза больше даст и без шухера как в последний чемпионский год спартака.

      -4
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      Рейтинг: +1364

      Klaido > 55together 26 минут назад

      то-то у вас, мусорков повозбуждали уголовные дела за распилы при строительстве стадиона, да при расследовании махинаций с трансферами португальских цыган в мусарню при костюшке )))

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