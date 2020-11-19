Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил вероятность бойкота игроками команды матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками – настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять.

За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/2021»,– прокомментировал Худяков.