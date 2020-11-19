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  • Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»

Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»

19 ноября 2020, 14:21
12

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил вероятность бойкота игроками команды матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками – настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять.

За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/2021»,– прокомментировал Худяков.

  • По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак
Комментарии (12)
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neveldomha
1605786036
Они бы так на поле за результат дрались, как за свою зарплату.
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serppion
1605786502
Бюджет области сам на ладан дышит. А тут еще такие паразиты. Ладно бы еще, футболисты игру приличную (которую не стыдно смотреть) показывали...
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NotFound
1605788025
спрашивается зачем вообще в РПЛ выходили? а еще хотят расширить лигу...
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SaveAS
1605788163
Быстро распилили бюджет региона, не чего страшного, сейчас налоги поднимут врачам и милицейским премию сократят и зарплату всю вернут футболистам
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Garrincha58
1605797910
а почему Тамбов требует бабки в Тамбовской губернии ведь играют они в Мордовии пусть там им платят
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JTherry
1605798403
стадиона нет, финансирования нет, тоска зеленая... в РФС сначала делают, а потом думают или как? а потом начинаются бойкоты игроков от невыплат ЗП...
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Taps
1605803986
Все сворованные в Тамбове деньги - футболистам.
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житель СПб
1605819338
Очень странная история. Почему терпели именно до матча со Спартаком? Не бывает случайностей. Пахнет сговором - не исключаю, что Федун что-то предложил игрокам.
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