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    Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил вероятность бойкота игроками команды матча 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками – настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с «Краснодаром», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять.

    За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/2021»,– прокомментировал Худяков.

    • По итогам 14 туров «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Неделю назад клубу запретили регистрировать новых футболистов.
    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +929

      SaveAS 31 минуту назад

      Быстро распилили бюджет региона, не чего страшного, сейчас налоги поднимут врачам и милицейским премию сократят и зарплату всю вернут футболистам

      0
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      Рейтинг: +231

      NotFound 33 минуты назад

      спрашивается зачем вообще в РПЛ выходили? а еще хотят расширить лигу...

      1
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      Рейтинг: +3186

      serppion 58 минут назад

      Бюджет области сам на ладан дышит. А тут еще такие паразиты. Ладно бы еще, футболисты игру приличную (которую не стыдно смотреть) показывали...

      0
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      Рейтинг: +3092

      Гавроша 1 час назад

      Почему со спартаком бойкотировать?

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      Рейтинг: +2438

      neveldomha 1 час назад

      Они бы так на поле за результат дрались, как за свою зарплату.

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