Ананко считает, что у Траоре не получилось заиграть в ЦСКА из-за смены чемпионата

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о причинах, по которым нападающий ЦСКА Ласина Траоре не смог заиграть в армейском клубе.

«Почему не получилось у Траоре в ЦСКА? Тут важно понимать, что переход футболиста из одной команды в другую, плюс смена чемпионата может быть крайне проблемной. Тем более он пришел в команду, которая претендует на чемпионство. Здесь нужно сразу доказывать свою состоятельность. Безусловно, дисквалификация Еременко также повлияла на игру команды. Он был лидером и дирижером атак клуба», – заявил Ананко.