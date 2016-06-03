Червиченко: «Место Ананко в «Спартаке» может занять Ковтун»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из тренерского штаба красно-белых Дмитрия Ананко.

«Ананко не справился с работой в «Спартаке». Оборона красно-белых была одной из самых проходных в прошедшем чемпионате России. Это неприемлемо для клуба, который должен бороться за место в тройке сильнейших. Ананко в бытность игроком выступал в защите, поэтому и в тренерском штабе Аленичева отвечал за оборону. Логично, что все неудачи команды списали на него.

Слышал, что Юрий Ковтун может занять место Ананко. Юра – человек жесткий, был таким же защитником и как тренер очень требовательный. Мне эта кандидатура кажется достойной. Других потерь в тренерском штабе «Спартака» ждать не стоит. Егора Титова вряд ли уберут – это слишком значимое для «Спартака» имя. Да и его вины в неудачном выступлении команды я не вижу. Львиную долю ответственности за результат на себе несет главный тренер», – заявил Червиченко.