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    • Все русские футболисты, игравшие в Лиге 1 до Кузяева: Мостовой, Сычев, Семак и другие

    Все русские футболисты, игравшие в Лиге 1 до Кузяева: Мостовой, Сычев, Семак и другие

    Накануне Далер Кузяев официально присоединился к французскому «Гавру».

    Довольно неожиданный поворот карьеры – вместо доминирующего в России «Зенита» футболист выбрал новичка Лиги 1.

    Кстати, полузащитник пошел по протоптанной дорожке – до него 11 российских игроков выступали в клубах Франции. Вспоминаем всех отечественных легионеров в первенстве Пятой республики.

    1. Александр Панов («Сент-Этьен») – 7 матчей в Лиге 1
    2. Игорь Добровольский («Марсель») – 8 матчей в Лиге 1
    3. Руслан Пименов («Метц») – 10 матчей в Лиге 1
    4. Александр Рычков («Ланс») – 17 матчей в Лиге 1
    5. Дмитрий Ананко («Аяччо») – 18 матчей в Лиге 1
    6. Сергей Семак («ПСЖ») – 26 матчей в Лиге 1
    7. Дмитрий Сычев («Марсель») – 33 матча в Лиге 1
    8. Игорь Яновский («ПСЖ») – 68 матчей в Лиге 1
    9. Александр Мостовой («Кан», «Страсбур») – 76 матчей в Лиге 1
    10. Алексей Смертин («Бордо») – 85 матчей в Лиге 1
    11. Александр Головин («Монако») – 137 матчей в Лиге 1

    Фото: Panoramic / Keystone Press Agency

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Baggio1986 33 минуты назад

      Могли бы и забитые мячи написать

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