Все русские футболисты, игравшие в Лиге 1 до Кузяева: Мостовой, Сычев, Семак и другие

Накануне Далер Кузяев официально присоединился к французскому «Гавру».

Довольно неожиданный поворот карьеры – вместо доминирующего в России «Зенита» футболист выбрал новичка Лиги 1.

Кстати, полузащитник пошел по протоптанной дорожке – до него 11 российских игроков выступали в клубах Франции. Вспоминаем всех отечественных легионеров в первенстве Пятой республики.

Александр Панов («Сент-Этьен») – 7 матчей в Лиге 1 Игорь Добровольский («Марсель») – 8 матчей в Лиге 1 Руслан Пименов («Метц») – 10 матчей в Лиге 1 Александр Рычков («Ланс») – 17 матчей в Лиге 1 Дмитрий Ананко («Аяччо») – 18 матчей в Лиге 1 Сергей Семак («ПСЖ») – 26 матчей в Лиге 1 Дмитрий Сычев («Марсель») – 33 матча в Лиге 1 Игорь Яновский («ПСЖ») – 68 матчей в Лиге 1 Александр Мостовой («Кан», «Страсбур») – 76 матчей в Лиге 1 Алексей Смертин («Бордо») – 85 матчей в Лиге 1 Александр Головин («Монако») – 137 матчей в Лиге 1

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