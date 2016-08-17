Ананко: «От возвращения в «Спартак» не отказался бы»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Ананко, покинувший клуб нынешним летом по причине недопонимания с бывшим рулевым Дмитрием Аленичевым, подчеркнул, что не против вновь войти в тренерский штаб красно-белых. Напомним, что москвичи сегодня должны назвать имя нового главного тренера. В настоящее время командой руководит исполняющий обязанности наставника Массимо Каррера.

– Возможен вариант, при которым вы вернетесь в «Спартак»?

– Не откажусь.

– Уже были какие-то диалоги с представителями клуба?

– Пока без комментариев.