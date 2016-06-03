Симонян: «Ананко – настоящий спартаковец, жаль, что он ушел»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал уход из «Спартака» тренера Дмитрия Ананко.

– Удивлен новостью об уходе Ананко. Дмитрий Васильевич и «Спартак» посчитали, что нужно так сделать. Это их право. Не зная истинных причин, говорить тяжело. Жаль, что он покидает клуб, настоящий спартаковец, много лет отдал красно-белым цветам.

– Родионов сказал, что возможно усиление штаба. Может, это звенья одной цепи?

– Вполне. Ананко в «Спартаке» отвечал за защиту, а в прошедшем сезоне игра в этой линии выглядела не очень сильно.