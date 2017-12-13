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    Ананко: «Сборная России может обыграть любого соперника»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018. По его словам, на домашнем турнире сборная России обязана выходить из группы.

    «Необходимо выходить из группы. В идеале было бы добраться до финала. Мы ведь дома играем и все в наших руках. Я всегда надеюсь на благоприятный исход. Мы можем обыграть любого и проиграть тоже можем любой сборной.

    Надеюсь, что во второй части чемпионата кто-то из футболистов сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых. Хотя выступление в еврокубках наших команд заставляет задуматься», – заявил Ананко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 15:27
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    Комментарии (16)
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    vladimir-7
    1513170683
    ... не в руках, а в ногах и то не все.
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    mialkov
    1513170800
    Проиграть любой сборной - это да, а победить любую - фантастика, к сожалению
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    kykyi
    1513171264
    Значит в 2022 г ждём финал Катар-..... , для сборной Катара он же будет "домашний", а значит,всё будет в " их руках".
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    subbotaspartak
    1513171749
    Победить? А во что? Мы сыграли с Талем восемь партий, В преферанс, очко и на бильярде.... ... В домино, лапту и городки Обыграют наши голубки.
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    DeStar
    1513172426
    Господи одна и та же шарманка, в сборную россии все верят смотрю , верили бы так в будущее России, а то 70 % населения живет или просто считает, что живет, хреново, а вот сборная збс)
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    momwig_
    1513174882
    Угу - как анекдот про гипотетически и практически. Гипотетически наша сборная может обыграть любого соперника. А практически - может любому проиграть.
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    raritet
    1513180646
    если ,для начала , хотя бы Египет, зачем же любую...Уругвай входит в это понятие?
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    OfaZavr
    1513181726
    если в теории, в фантазиях или в мечтах то да может))
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    qwera 1969
    1513187959
    С таким тренером, мда....?
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    ologreds
    1694991740
    numo529059
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