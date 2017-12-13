Ананко: «Сборная России может обыграть любого соперника»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2018. По его словам, на домашнем турнире сборная России обязана выходить из группы.

«Необходимо выходить из группы. В идеале было бы добраться до финала. Мы ведь дома играем и все в наших руках. Я всегда надеюсь на благоприятный исход. Мы можем обыграть любого и проиграть тоже можем любой сборной.

Надеюсь, что во второй части чемпионата кто-то из футболистов сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых. Хотя выступление в еврокубках наших команд заставляет задуматься», – заявил Ананко.