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    Ананко: «Если в этом году «Спартак» не станет чемпионом...»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко выразил мнение, что команда обязана в текущем сезоне стать чемпионом РФПЛ. Красно-белые после 17 туров идут на первом месте в чемпионате, опережая вторую команду первенства «Зенит» на четыре очка при одной игре в запасе.

    «Желаю «Спартаку» только побед. Если в этом году не стать чемпионом… Есть все предпосылки к этому. Подбор игроков в обороне «Спартака»? Пусть оценивают тренеры, руководители. Я только желаю без травм обойтись ребятам и вернуть позиции, которые «Спартак» когда-то утратил», – заявил Ананко.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2017 08:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 5 марта 2017, 13:35

      Конечно не станет! Назад Спартак!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 5 марта 2017, 11:45

      Убери слово "если" и ты угадал)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 10:41

      Все правильно сказал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      torspar 5 марта 2017, 10:35

      вперед спартак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 марта 2017, 10:29

      Все всё поняли

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 5 марта 2017, 10:14

      Закончите фразу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 5 марта 2017, 10:03

      Самое главное есть бабки, а чемпионства не волк и в лес не убежит....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 марта 2017, 09:58

      достойно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 марта 2017, 09:41

      Будем надеяться на успех!

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