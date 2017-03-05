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Ананко: «Если в этом году «Спартак» не станет чемпионом...»

5 марта 2017, 08:21
10

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко выразил мнение, что команда обязана в текущем сезоне стать чемпионом РФПЛ. Красно-белые после 17 туров идут на первом месте в чемпионате, опережая вторую команду первенства «Зенит» на четыре очка при одной игре в запасе.

«Желаю «Спартаку» только побед. Если в этом году не стать чемпионом… Есть все предпосылки к этому. Подбор игроков в обороне «Спартака»? Пусть оценивают тренеры, руководители. Я только желаю без травм обойтись ребятам и вернуть позиции, которые «Спартак» когда-то утратил», – заявил Ананко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ананко Дмитрий
Комментарии (10)
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agrmark
1488696063
Будем надеяться на успех!
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PNZ1985
1488697100
достойно
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Pirboy
1488697398
Самое главное есть бабки, а чемпионства не волк и в лес не убежит....
Ответить
EVGEN13RUS
1488698094
Закончите фразу
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alex kidn
1488698973
Все всё поняли
Ответить
torspar
1488699343
вперед спартак
Ответить
Диктор
1488699714
Все правильно сказал
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zadira56
1488703539
Убери слово "если" и ты угадал)
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VVM1964
1488707202
ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ВСЕ В РУКАХ САМОГО СПАРТАКА .
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chempion_cska
1488710148
Конечно не станет! Назад Спартак!
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