Ананко: «Если в этом году «Спартак» не станет чемпионом...»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко выразил мнение, что команда обязана в текущем сезоне стать чемпионом РФПЛ. Красно-белые после 17 туров идут на первом месте в чемпионате, опережая вторую команду первенства «Зенит» на четыре очка при одной игре в запасе.

«Желаю «Спартаку» только побед. Если в этом году не стать чемпионом… Есть все предпосылки к этому. Подбор игроков в обороне «Спартака»? Пусть оценивают тренеры, руководители. Я только желаю без травм обойтись ребятам и вернуть позиции, которые «Спартак» когда-то утратил», – заявил Ананко.