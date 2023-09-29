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  • Легенда «Спартака»: «До сих пор помню фразу Путина, которую он сказал в Кремле»

Легенда «Спартака»: «До сих пор помню фразу Путина, которую он сказал в Кремле»

29 сентября 2023, 11:53
9

Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о разговоре игроков московского клуба с президентом России Владимиром Путиным после награждения в 2000 году.

– А в «Спартаке» какое чемпионство лучше всего запомнили?

– 2000-го года. Нас награждали в Кремле, команду принимал Владимир Путин. Когда официальная часть закончилась и журналисты ушли, мы еще немного посидели и пообщались с президентом.

Он спрашивал, чем занимаются футболисты после карьеры. А затем сказал фразу, которую помню до сих пор и старался донести до футболистов, когда работал в «Спартаке»: «Вы, ребята, государственные люди. Вы должны быть в ответе за то, что делаете. Не только на поле, но и в жизни».

Репутация – это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ананко Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (9)
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VVM1964
1695977758
Зачет сдан ...
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Эном айс
1695979182
Браво, бомба.. Очень изящный карамболь. От борта и в лузу, которой уже нет..
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Давид59
1695981079
А чего это футболисты - государственные люди? Словоблудие какое-то. В ответе за проделанную работу должны быть все. Футболисты, доярки, сталевары. Тоже ничего умного не вижу.
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NewLife
1695985039
"Репутация – это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет." Ты спартаковец или холуй властей ? "Государственный" человек и "репутация" понятия плохо совместимые. Почему про Куликовскую битву не вспомнил ?
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BarStep
1695987057
Можно потерять многое, но сохранить главное - Совесть, Родину и Флаг. А тут читаешь всякий зашквар от таких же зашкварят ., зачет/не зачет, лизнул/не лизнул и даж гаагами подпугивают... Да, я понимаю, мы по разные стороны баррикады под названием "гражданская позиция", но это действительно зашквар.. И да господа хорошие, суд будет, будет обязательно. Но не в продажной гааге, а в Нюрберге
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zigbert
1695987765
В его словах проскальзывает обида на Спартак. Какая уж тут репутация.
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