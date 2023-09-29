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    • Легенда «Спартака»: «До сих пор помню фразу Путина, которую он сказал в Кремле»

    Легенда «Спартака»: «До сих пор помню фразу Путина, которую он сказал в Кремле»

    Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о разговоре игроков московского клуба с президентом России Владимиром Путиным после награждения в 2000 году.

    – А в «Спартаке» какое чемпионство лучше всего запомнили?

    – 2000-го года. Нас награждали в Кремле, команду принимал Владимир Путин. Когда официальная часть закончилась и журналисты ушли, мы еще немного посидели и пообщались с президентом.

    Он спрашивал, чем занимаются футболисты после карьеры. А затем сказал фразу, которую помню до сих пор и старался донести до футболистов, когда работал в «Спартаке»: «Вы, ребята, государственные люди. Вы должны быть в ответе за то, что делаете. Не только на поле, но и в жизни».

    Репутация – это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии17
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      Рейтинг: +102632

      zigbert 34 минуты назад

      В его словах проскальзывает обида на Спартак. Какая уж тут репутация.

      0
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      Рейтинг: +8316

      BarStep 46 минут назад

      Можно потерять многое, но сохранить главное - Совесть, Родину и Флаг.
      А тут читаешь всякий зашквар от таких же зашкварят .,
      зачет/не зачет, лизнул/не лизнул и даж гаагами подпугивают...
      Да, я понимаю, мы по разные стороны баррикады под названием "гражданская позиция", но это действительно зашквар..

      И да господа хорошие, суд будет, будет обязательно.
      Но не в продажной гааге, а в Нюрберге

      0
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      Рейтинг: +19972

      NewLife 1 час назад

      "Репутация – это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет." Ты спартаковец или холуй властей ?
      "Государственный" человек и "репутация" понятия плохо совместимые.
      Почему про Куликовскую битву не вспомнил ?

      1
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      Рейтинг: +16476

      Алексей З 1 час назад

      "В ответе что делаете"
      Золотые слова.
      Ответ услышим в Гааге.

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      Рейтинг: +6321

      AtticusFinch > Алексей З 45 минут назад

      До тебя реально не доходит? никто не тронет президента ядерной супердержавы - это сразу ядерная *****! ты реально такой наивный))аж смешно - даже после отставки его никто не позволит тронуть - это лицо российской нации - а не король банановой республики))представь какой он владеет стратегической информацией))пришли мне решение из Гааги -я им жопу вытру, когда срать пойду

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      Рейтинг: +16476

      Алексей З > AtticusFinch 31 минуту назад

      Мудак , а я разве фамилию назвал . Почему ты сразу подумал о президенте ядерной державы ?
      Вот видишь, пёс ты верный , а знаешь у кого рожа в пуху.
      Можно и не попасть в Гаагу , а попасть в историю как убийца и узурпатор, последующее поколение добрым словом не вспомнит, проклянут.

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      Рейтинг: +6321

      AtticusFinch > Алексей З 21 минуту назад

      В смысле верный - я ни разу в жизни даже не голосовал, так как знаю, что все равно поставят того, кого надо!и решения принимает не 1 конкретный человекА каким словом будут вспоминать всех тех, кто стоя у раля Штатов нападал на десятки стран во всем мире безнаказанно, где твой суд из Гааги был самый честный и гуманный - ты мне на это ответишь хоть раз, 5 раз спрашиваю)) Мне интересно - кто таких дебилов, как ты на свет рожает, которые смотрят голодными глазами на Запад и в упор не видят , что эти моральные уроды вытворяют с беззащитными странами -видимо ты тоже такой же моральный урод - ты мне ответь - почему они не предстают перед судом Гааги когда разносят Югославию Ливию Сирию Вьетнам - дурак ты и не лечишься!

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      Рейтинг: +16476

      Алексей З > AtticusFinch 11 минут назад

      Тебе холопу не понять.
      Их просто не переизбирают.
      Если они совершают преступления , то это не даёт тебе ( твоему) право поступать так же.
      Если ты бомбишь мирные города , чем ты лучше их ?

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      Рейтинг: +6321

      AtticusFinch > Алексей З 5 минут назад

      Так почему их не судят в Гааге? может там уже все прогнило?и рука руку моет? я и не писал , что я поддерживаю или не поддерживаю ситуацию в Украине...я просто удивляюсь как можно считать прогнивший суд в Гааге - чем-то достойным!который закрывает глаза на кучу военных преступлений одних стран и сразу же выносит решения по поводу России...которая вынудили защищать свои интересы - эти же страны.

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      Рейтинг: +16476

      Алексей З > AtticusFinch 13 секунд назад

      В Гааге судили Милошевича и лидера хорват, которые развязали геноцит и резню в Югославии. НАТО их утихомирело , а это не только США. Не оправдываю бомбёжки , очень жаль мирное население, но прочти за Сребреницу.
      Со зверями только так и можно.

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      Рейтинг: +6944

      Давид59 2 часа назад

      А чего это футболисты - государственные люди? Словоблудие какое-то. В ответе за проделанную работу должны быть все. Футболисты, доярки, сталевары. Тоже ничего умного не вижу.

      2
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      Рейтинг: +20028

      ilichkadr > Давид59 2 часа назад

      Видимо имелось ввиду, что государственные люди это публичные люди, которых знают миллионы.
      P.S. Кто бы ещё обсужал Артёмку-дрочера, если бы он не был публичным человеком?

      2
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      Рейтинг: +6944

      Давид59 > ilichkadr 2 часа назад

      Понятно. Типа, пионер - всем ребятам пример.

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      Рейтинг: +5527

      Эном айс 2 часа назад

      Браво, бомба..
      Очень изящный карамболь.
      От борта и в лузу, которой уже нет..

      2
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Айболид > Эном айс 2 часа назад

      Вот и становись потом чемпионами , а президент поздравляет только одну команду .

      1
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      Рейтинг: +6367

      fakeid 3 часа назад

      стало очень стыдно за спартаг))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35382

      VVM1964 3 часа назад

      Зачет сдан ...

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