Легенда «Спартака»: «До сих пор помню фразу Путина, которую он сказал в Кремле»

В его словах проскальзывает обида на Спартак. Какая уж тут репутация.
Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о разговоре игроков московского клуба с президентом России Владимиром Путиным после награждения в 2000 году.
– А в «Спартаке» какое чемпионство лучше всего запомнили?
– 2000-го года. Нас награждали в Кремле, команду принимал Владимир Путин. Когда официальная часть закончилась и журналисты ушли, мы еще немного посидели и пообщались с президентом.
Он спрашивал, чем занимаются футболисты после карьеры. А затем сказал фразу, которую помню до сих пор и старался донести до футболистов, когда работал в «Спартаке»: «Вы, ребята, государственные люди. Вы должны быть в ответе за то, что делаете. Не только на поле, но и в жизни».
Репутация – это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет.
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