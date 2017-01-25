Ананко: «Зе Луиш? Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о выступлении нападающего Зе Луиша в московском клубе, проведя параллели с другим форвардом красно-белых Робсоном, который играл в команде с 1997 по 2001 год.

– Год назад тот же Зе Луиш казался провальным трансфером. При Каррере он преобразился. В чем дело?

– Вы вообще понимаете, что такое переход футболиста из клуба в клуб? Тем более иностранного футболиста, тем более в «Спартак». Вы прекрасно помните Луиса Робсона. Кем он пришел и кем он стал? Тренер был один и тот же. Чья это заслуга, о чем это говорит?

– Робсон, видимо, акклиматизировался и заиграл.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Кто-то быстрее осваивается, кто-то дольше. Важна еще общая атмосфера в команде, наверняка Зе Луиш стал чуть лучше понимать по-русски. Когда он только пришел, у него еще была личная проблема в семье, которую я не хотел бы озвучивать. Футбол – это не 90 минут игры, пасы пятками и обыгрыши на замахе. Это еще и личная жизнь, дружба, микроклимат, тренировки. Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет. А история с Зе Луишем очень похожа на историю с Робсоном. Осталось только стать чемпионом и не раз.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативных передачи.