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  • Ананко: «Зе Луиш? Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет»

Ананко: «Зе Луиш? Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет»

25 января 2017, 19:34
34

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о выступлении нападающего Зе Луиша в московском клубе, проведя параллели с другим форвардом красно-белых Робсоном, который играл в команде с 1997 по 2001 год.

– Год назад тот же Зе Луиш казался провальным трансфером. При Каррере он преобразился. В чем дело?

– Вы вообще понимаете, что такое переход футболиста из клуба в клуб? Тем более иностранного футболиста, тем более в «Спартак». Вы прекрасно помните Луиса Робсона. Кем он пришел и кем он стал? Тренер был один и тот же. Чья это заслуга, о чем это говорит?

– Робсон, видимо, акклиматизировался и заиграл.

– Вот и ответ на ваш вопрос. Кто-то быстрее осваивается, кто-то дольше. Важна еще общая атмосфера в команде, наверняка Зе Луиш стал чуть лучше понимать по-русски. Когда он только пришел, у него еще была личная проблема в семье, которую я не хотел бы озвучивать. Футбол – это не 90 минут игры, пасы пятками и обыгрыши на замахе. Это еще и личная жизнь, дружба, микроклимат, тренировки. Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет. А история с Зе Луишем очень похожа на историю с Робсоном. Осталось только стать чемпионом и не раз.

В нынешнем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативных передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ананко Дмитрий Робсон Зе Луиш
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kachan63
1485362410
Если на Дзюбу надели бутсы и футболку, оно всё равно осталось "деревом".
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filosof sparty
1485362593
Если он будет прогрессировать теми же темпами, то страшно даже подумать, как он всех выносить станет…
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alll-1
1485362791
автора ,за название статьи, на кол посадить надо
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dyema
1485364469
Чемпионом вряд ли
Ответить
Бомбардир
1485364485
Автору нужно в Lifenews идти работать!
Ответить
Gullit 76
1485366510
Опять обман!Это даже не из контекста,а спец выбранные слова.Кто этот мударатор?
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VVM1964
1485367147
АВТОРА СТАТЬИ - НА КОЛ ( ЗА НАЗВАНИЕ ) .
Ответить
Bivaliy67
1485369167
Потом удивляются, за что бьют журналистов. Хотя, есть журналисты, а есть - журналюги, автор - из вторых! Впрочем, скорее всего, местный "Блуогер" захотел что б его статейку побольше кликнули.
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cska-62
1485374459
Ананко только забыл сказать, что потенциал Зе Луиша на голову выше потенциала Робсона. Робсон был очень старательным форвардом, работал и на тренировках, и во время матчей, "не покладая ног", но форвард экстра-класса из него и не вышел, и выйти не мог. С Зе Луишом всё иначе... Будет трудиться, попадёт в хорошие тренерские руки (и после "Спартака" тоже!), то и дополнит своей персоной немногочисленное мировое семейство топ-девяток! Или будет просто девяткой экстра-класса, как тот же Жо... Всё может быть.
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Nesterenko
1485378883
Причем тут пример с деревом вообще ?
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