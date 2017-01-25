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    Ананко: «Зе Луиш? Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о выступлении нападающего Зе Луиша в московском клубе, проведя параллели с другим форвардом красно-белых Робсоном, который играл в команде с 1997 по 2001 год.

    – Год назад тот же Зе Луиш казался провальным трансфером. При Каррере он преобразился. В чем дело?

    – Вы вообще понимаете, что такое переход футболиста из клуба в клуб? Тем более иностранного футболиста, тем более в «Спартак». Вы прекрасно помните Луиса Робсона. Кем он пришел и кем он стал? Тренер был один и тот же. Чья это заслуга, о чем это говорит?

    – Робсон, видимо, акклиматизировался и заиграл.

    – Вот и ответ на ваш вопрос. Кто-то быстрее осваивается, кто-то дольше. Важна еще общая атмосфера в команде, наверняка Зе Луиш стал чуть лучше понимать по-русски. Когда он только пришел, у него еще была личная проблема в семье, которую я не хотел бы озвучивать. Футбол – это не 90 минут игры, пасы пятками и обыгрыши на замахе. Это еще и личная жизнь, дружба, микроклимат, тренировки. Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет. А история с Зе Луишем очень похожа на историю с Робсоном. Осталось только стать чемпионом и не раз.

    В нынешнем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативных передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2017 19:34
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    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 26 января 2017, 08:44

      Шутки про Дзюбу были?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 января 2017, 00:14

      Причем тут пример с деревом вообще ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Nesterenko 26 января 2017, 02:51

      Тоже не поняла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 января 2017, 23:00

      Ананко только забыл сказать, что потенциал Зе Луиша на голову выше потенциала Робсона. Робсон был очень старательным форвардом, работал и на тренировках, и во время матчей, "не покладая ног", но форвард экстра-класса из него и не вышел, и выйти не мог. С Зе Луишом всё иначе... Будет трудиться, попадёт в хорошие тренерские руки (и после "Спартака" тоже!), то и дополнит своей персоной немногочисленное мировое семейство топ-девяток! Или будет просто девяткой экстра-класса, как тот же Жо... Всё может быть.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > cska-62 25 января 2017, 23:35

      +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 25 января 2017, 22:38

      Этот Онанко просто поболтал ерундой перед журналишками - и.... выдал новую стратегию нашей народной команды, - русский язык для мигрантов и микроклимат (желательно тропический) в команде. Давайте всех этих хлопцев на уборку снега на "Арене"- вот будет и изучение языка, и тропики, и заодно тренировка. Хи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 25 января 2017, 22:44

      А сама играла, или только с флагами за своей сельской командой на электричках ездила?..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 25 января 2017, 23:17

      Флаг свой держу высоко, - он рядом со мной. В футбол играла.... На электричках и пригородных автобусах ездила - на соревнования. Лано, давайте ещё подкалывайте, бомбардиры!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 25 января 2017, 23:22

      Без обид. Не трогайте Спартак - не ровен час, ещё расчешете....Ха. С ув.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 25 января 2017, 23:36

      Учитесь у CSKA-62 , он сначала думает,- а потом пишет! И по делу, ...
      Фи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 21:54

      Кроме пиарщика -журналюги эта статья ни о чем.....Зачем вы это печатаете????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 января 2017, 21:32

      Потом удивляются, за что бьют журналистов. Хотя, есть журналисты, а есть - журналюги, автор - из вторых! Впрочем, скорее всего, местный "Блуогер" захотел что б его статейку побольше кликнули.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2017, 20:51

      Опять Дзюбе досталось )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep > ufos73 25 января 2017, 21:12

      "Умничаешь" паря, а он ведь ваш... до корней волос

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > BarStep 26 января 2017, 10:39

      Ага... А у вас есть хоть кто? Даже мешков не выпускаете )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > SLAVAKPCC 26 января 2017, 10:40

      Потому что на него играют, а не тупо в него пинают мяч, в надежде что в ворота отскочит )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > SLAVAKPCC 26 января 2017, 12:44

      На него это Зе ))) Луиш играет на команду, а не команда играет на него, как с Дзюбой. Повеселило "обводит" ))) У Дзюбы технтка, как у Лодыгина стабильность )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2017, 20:48

      Опять обман!Это даже не из контекста,а спец выбранные слова.Кто этот мударатор?

      12
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 25 января 2017, 20:46

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 25 января 2017, 20:41

      Луиска его вытеснит на лавку !

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