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    • Ананко ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными

    Ананко ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными

    Бывший спартаковец Дмитрий Ананко прокомментировал отношение к зарплатам футболистов.

    «Посчитайте, сколько каждый год в России выпускается футболистов. Высочайшая конкуренция! Поэтому, когда говорят про большие зарплаты, отвечаю: «А что вам мешает стать футболистом? Идите, пробуйте!». У меня было три операции – в 15, 17 и 19 лет, а я еще карьеру не начал.

    Если люди думают, что все так просто, то пробуйте сами добиться в этой области успеха. А ведь у спортсменов, у музыкантов и у людей многих других профессий, по сути, не было детства.

    У меня дочь занимается пением. Хочу отдать должное и поблагодарить супругу Ольгу, она посвящает себя дочери. Боженька дал Милане голос, а я говорю, что дисциплины не хватает (улыбается).

    Никогда не говорил ей, кто я. Все, что она знает о моей карьере футбольной, ей говорят люди. Милане всего 8 лет, и я ей объясняю, что только через труд и дисциплину можно чего-то добиться», – сказал Ананко.

    • 51-летний игрок больше всего матчей провел за «Спартак».
    • На счету игрока 1 матч за Россию.
    • В 2015-2016 годах Ананко входил в тренерский штаб «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    29.12.2024 13:04
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1735467595
    Детства не бывает и у детей,которые спортом не занимаются
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    Борис34684
    1735470726
    Получают слишком много и незаслуженно, собственно как и депутаты в госдуре. Нужен обязательно потолок зарплат и играть начнут лучше.
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    k611
    1735486255
    Никто не спорит что это легко. Просто каждый труд и профессия должна быть достойно оплачиваемая. Например, на врача сколько надо учиться, какая ответственность, а зарплата - слезы. Не должно быть такой пропасти в зарплатах.
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