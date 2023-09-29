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  • «Кости из еды под кровать кидал»: Ананко назвал самого странного легионера в истории «Спартака»

«Кости из еды под кровать кидал»: Ананко назвал самого странного легионера в истории «Спартака»

29 сентября 2023, 16:33
3

Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о странных легионерах, выступавших за московский клуб.

– Вы застали наплыв легионеров в 2000-х. Кто самый странный из них? Кебе, с которым вы даже дрались?

– Да. Мог на тренировку выйти в разных гетрах – одном белом, другом красном. Или прийти в столовую в национальном костюме. Часто брал еду к себе в комнату, а нянечки потом рассказывали, что он все кости под кровать кидал.

Еще вспоминаются Фло и Огунсанья – тоже интересные персонажи. Они, наверное, офигели, когда поняли, куда попали. Кайфовали тут – от питания и условий проживания. Когда начали привозить всех этих товарищей, стало понятно, что «Спартак» свернул не туда.

Первым легионером в «Спартаке» был Робсон.

– Вот его вспоминаю с теплотой. Приехал ноунеймом, но трудился как никто из ребят – и добился успеха. Робсон – хороший парень, работяга! Недавно переписывались – поздравлял его с днем рождения, хотел пригласить на ветеранский турнир.

Сейчас у него все хорошо. Вот его фотка, стоит в костюмчике улыбается – вес поднабрал! Поздравлял меня с Новым годом, писал: «Брат, любви, здоровья и мира. Я так по вам скучаю!»

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Источник: Sport24
Спартак Ананко Дмитрий
Комментарии (3)
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Romeo 123
1695997306
Какой клуП такие и ******
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NewLife
1696003367
Ананко - позор ветеранов Спартака.
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alefreddy
1696006559
не слишком запомнился ветеран
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