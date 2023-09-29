Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Кости из еды под кровать кидал»: Ананко назвал самого странного легионера в истории «Спартака»

    «Кости из еды под кровать кидал»: Ананко назвал самого странного легионера в истории «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о странных легионерах, выступавших за московский клуб.

    – Вы застали наплыв легионеров в 2000-х. Кто самый странный из них? Кебе, с которым вы даже дрались?

    – Да. Мог на тренировку выйти в разных гетрах – одном белом, другом красном. Или прийти в столовую в национальном костюме. Часто брал еду к себе в комнату, а нянечки потом рассказывали, что он все кости под кровать кидал.

    Еще вспоминаются Фло и Огунсанья – тоже интересные персонажи. Они, наверное, офигели, когда поняли, куда попали. Кайфовали тут – от питания и условий проживания. Когда начали привозить всех этих товарищей, стало понятно, что «Спартак» свернул не туда.

    Первым легионером в «Спартаке» был Робсон.

    – Вот его вспоминаю с теплотой. Приехал ноунеймом, но трудился, как никто из ребят – и добился успеха. Робсон – хороший парень, работяга! Недавно переписывались – поздравлял его с днем рождения, хотел пригласить на ветеранский турнир.

    Сейчас у него все хорошо. Вот его фотка, стоит в костюмчике улыбается – вес поднабрал! Поздравлял меня с Новым годом, писал: «Брат, любви, здоровья и мира. Я так по вам скучаю!»

    Новости по теме
    Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак»
    Спартаковец Умяров рассказал, почему целует запястье перед выходом на поле
    В «Пари НН» отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу со «Спартаком» 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      Romeo 123 1 час назад

      Какой клуП такие и ******

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+