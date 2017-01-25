Ананко: «Теперь это проект Карреры, не надо паранойю устраивать»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко призвал не разводить паранойю после увольнения тренерского штаба столичного клуба во главе с Дмитрием Аленичевым.

«Что Массимо Каррера дал «Спартаку»? Первое – самоотдача. Посмотрите, как горят глаза и как ребята бьются друга за друга. Второе – понимание игроков, как обороняться, как страховать друг друга всей команде, а не только защитникам.

Зерно, думаю, было заложено нами. Повторяю, нельзя сразу вырастить дерево! Или лежат перед нами современные телефоны. Помните, какие раньше были телефоны? По крупицам, постепенно они стали такими. Мы получили команду в одном состоянии, а сейчас она в другом. Каррера достраивает домик, который начали делать мы. Только теперь это его проект и его дом. Это нормально, не надо паранойю устраивать.

Фундамент – слишком сильно сказано. Но все что делалось нами, пошло на общее благо. Понимаете, важен микроклимат. Когда у футболиста ничего не могут найти, а он не может работать и говорит, что у него все болит, то это ухудшает микроклимат. Другие не понимают, почему они должны пахать, если другим можно не пахать.

Всем, кто причастен к команде, и всем, кто болеет за «Спартак», надо просто порадоваться. Если везло, то команда это заслужила. Я буду рад, если «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом. Но там еще куча работы впереди: матч с «Крыльями Советов» (0:4) это показал. Хотя он точно пошел в плюс: лучше разочек опуститься на землю, чтобы в дальнейшем не расслабляться», – сказал Ананко.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.