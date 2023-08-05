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    • Помощник Юрана – судье после поражения от «Краснодара»: «Что ты смотришь? Понаберут...»

    Помощник Юрана – судье после поражения от «Краснодара»: «Что ты смотришь? Понаберут...»

    Дмитрий Ананко нагрубил арбитру, работавшему на матче «Краснодар» – «Пари НН» (1:0).

    Помощник главного тренера нижегородцев Сергея Юрана поговорил с судьей Артемом Любимовым на повышенных тонах в подтрибунном помещении.

    «Чего ты мне говоришь успокоиться? Иди зайди (в раздевалку), посмотри на шрам (Гоцука). Что ты смотришь? Понаберут...» – сказал Ананко.

    • Сам Юран был удален после финального свистка.
    • Затем тренер жестко высказался о судействе.
    • У «Пари НН» 1 очко в 3 турах РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2023 11:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 5 августа, 13:06

      Краснодар своими ногами подарил сопернику четыре голевых момента!!! Если не ошибаюсь три Батчи и один Сафонов. не важно кто -забивай не хочу!!! Не могут забить в пустые ворота, а на судей легче всего валить.

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      Рейтинг: +334

      Strig > Krasnodar 123 5 августа, 14:07

      против лома нет приёма...а приём судьям на кубани был видимо отличный...

      0
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      Рейтинг: +2572

      моэм 5 августа, 12:34

      Краснодар после того как судьи " решили не увидеть " удар Кордобы из ММА , поняли , что нижегородцев можно безнаказанно бить везде и в штрафной тоже , пенальти не будет , т.к. ВАР смотреть судья не будет ....тут или Краснодар купил судью , или судья испугался тех бандосов , кто поставил на победу Краснодара ...в любом случае судьи и в поле и на ВАРе козлы .

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      Рейтинг: +3231

      BAIv > моэм 5 августа, 14:07

      классика : "судья продажная, козёл!"

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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 12:22

      Судейство было в одну сторону. Что у нас с судьями?

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