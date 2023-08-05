Помощник Юрана – судье после поражения от «Краснодара»: «Что ты смотришь? Понаберут...»

Дмитрий Ананко нагрубил арбитру, работавшему на матче «Краснодар» – «Пари НН» (1:0).
Помощник главного тренера нижегородцев Сергея Юрана поговорил с судьей Артемом Любимовым на повышенных тонах в подтрибунном помещении.
«Чего ты мне говоришь успокоиться? Иди зайди (в раздевалку), посмотри на шрам (Гоцука). Что ты смотришь? Понаберут...» – сказал Ананко.
- Сам Юран был удален после финального свистка.
- Затем тренер жестко высказался о судействе.
- У «Пари НН» 1 очко в 3 турах РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»