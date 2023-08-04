Юран жестко высказался о судействе после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен судейством после матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Юран после финального свистка получил 2-ю желтую карточку и красную.

Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.

У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.

«Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Сергея Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю (руками VAR), чтобы смотрели, там пенальти был на Кирилле Гоцуке, красная была. [VAR руками] тоже нельзя показывать? Они (судьи) неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться (в ЭСК РФС). Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную карточку. Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать [жалобу], потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись. Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде. которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» – спросил Юран.