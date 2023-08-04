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  • Юран жестко высказался о судействе после поражения от «Краснодара»

Юран жестко высказался о судействе после поражения от «Краснодара»

4 августа 2023, 23:24
13

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен судейством после матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

  • Юран после финального свистка получил 2-ю желтую карточку и красную.
  • Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
  • У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.

«Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Сергея Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю (руками VAR), чтобы смотрели, там пенальти был на Кирилле Гоцуке, красная была. [VAR руками] тоже нельзя показывать? Они (судьи) неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться (в ЭСК РФС). Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную карточку. Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать [жалобу], потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись. Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде. которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» – спросил Юран.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар Юран Сергей
Комментарии (13)
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eugen-han
1691193106
Юран на выход с вещами или с командой. Сколько ещё раз повторять? В прошлом сезоне он после одного матча с странным судейством в пользу его команды выразился так: ,, я судейство не комментирую". Так вот мля будь последователен и не надо тут разводить истерики по поводу судейства вообще.
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Александр.Т.
1691209214
Ещё два три поражения подряд, и на выход
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моэм
1691212525
Судья был куплен....Кордоба за попытку ногой по голове Майги должен был получить красную , а ему даже даже ЖК не показали , и нарушение на Гоцуке в штрафной даже смотреть не стали ....потому что и без ВАРа было видно пенальти , поэтому и не смотрели ....очень интересно как теперь будет изворачиваться КДК .
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Snek
1691214915
Бред какой-то. Его команда по игре в сезон просто не вошла. Играют в автобус(40% владения мячом, с Динамо вообще 25%, ), жёстко фолят и придумывают какие-то КК и ЖК. Какие у него там моменты были? Если Пари НН просто пробил по воротам, это не момент, хотя бы по воротам попадать надо для начала.
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"supermax"
1691215041
В каждом туре судейские скандалы
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Garrincha58
1691215677
что поделать нет судей у нас квалифицированных да и ВАР только мешает судьи в поле судят не внимательно надеются на ВАР, а там такие же дилетанты дво....ные стандарты сплошь и рядом игроки начинают нервничать совершают ещё больше фолов всё это переходит на тренеров вот и происходят такие послематчевые карточки и стычки
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Strig
1691233406
судьи как дрессировщики и комментаторы матч тв и премьер их зверушки.... полная закрытость и часто предвзятость из-за профнепригодности ... ТЬФУ!
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