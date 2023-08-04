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    • Юран жестко высказался о судействе после поражения от «Краснодара»

    Юран жестко высказался о судействе после поражения от «Краснодара»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран недоволен судейством после матча третьего тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    • Юран после финального свистка получил 2-ю желтую карточку и красную.
    • Матч в поле обслуживал петербуржец Артем Любимов.
    • У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.

    «Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Сергея Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю (руками VAR), чтобы смотрели, там пенальти был на Кирилле Гоцуке, красная была. [VAR руками] тоже нельзя показывать? Они (судьи) неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?

    Естественно, будем сейчас обращаться (в ЭСК РФС). Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже желтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную карточку. Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

    По красной карточке тоже будем подавать [жалобу], потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись. Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберет эти моменты. Нельзя так относиться к команде. которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» – спросил Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.08.2023 23:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +334

      Strig 5 августа, 14:03

      судьи как дрессировщики и комментаторы матч тв и премьер их зверушки.... полная закрытость и часто предвзятость из-за профнепригодности ... ТЬФУ!

      0
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 5 августа, 09:07

      что поделать нет судей у нас квалифицированных да и ВАР только мешает судьи в поле судят не внимательно надеются на ВАР, а там такие же дилетанты дво....ные стандарты сплошь и рядом игроки начинают нервничать совершают ещё больше фолов всё это переходит на тренеров вот и происходят такие послематчевые карточки и стычки

      0
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      Рейтинг: +11745

      "supermax" 5 августа, 08:57

      В каждом туре судейские скандалы

      0
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      Рейтинг: +4642

      Snek 5 августа, 08:55

      Бред какой-то. Его команда по игре в сезон просто не вошла. Играют в автобус(40% владения мячом, с Динамо вообще 25%, ), жёстко фолят и придумывают какие-то КК и ЖК.
      Какие у него там моменты были? Если Пари НН просто пробил по воротам, это не момент, хотя бы по воротам попадать надо для начала.

      0
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      Рейтинг: +146

      BoevStas1 > Snek 5 августа, 09:06

      Во втором тайме 3 выхода один на один,а ты хотя бы обзор посмотрел,прежде чем умничать.

      2
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      Рейтинг: +2456

      Январь 59 > BoevStas1 5 августа, 11:00

      И ни одного попадания в створ ворот. Кто ими мешал бить мимо Сафонова и попасть в рамку.

      0
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Snek 5 августа, 11:21

      Ты матч смотрел? пари вчера 2-3 железных момента имел, краснодар вообще жидканул вчера во втором тайме.

      0
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      Рейтинг: +4642

      Snek > FCSpartakM 5 августа, 12:27

      Момент в чём? Оказаться недалеко от ворот и просто влупить по воробьям?

      0
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Snek 5 августа, 16:49

      ты все же матч не смотрел, понятно с тобой ,дядя

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      Рейтинг: +4642

      Snek > FCSpartakM 7 августа, 00:59

      Я предполагаю, что ты не смотрел

      0
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      Рейтинг: +2572

      моэм 5 августа, 08:15

      Судья был куплен....Кордоба за попытку ногой по голове Майги должен был получить красную , а ему даже даже ЖК не показали , и нарушение на Гоцуке в штрафной даже смотреть не стали ....потому что и без ВАРа было видно пенальти , поэтому и не смотрели ....очень интересно как теперь будет изворачиваться КДК .

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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 5 августа, 07:20

      Ещё два три поражения подряд, и на выход

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 5 августа, 02:51

      Юран на выход с вещами или с командой. Сколько ещё раз повторять?
      В прошлом сезоне он после одного матча с странным судейством в пользу его команды выразился так: ,, я судейство не комментирую". Так вот мля будь последователен и не надо тут разводить истерики по поводу судейства вообще.

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