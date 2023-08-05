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    • Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу над «Пари НН»

    Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу над «Пари НН»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

    • Кубанцы победили со счетом 1:0.
    • Единственный гол на 29-й минуте забил Эдуард Сперцян с пенальти.
    • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ, ни разу не потеряв очки.

    – Показалось, что это была очень сложная победа. Почему не получилось сыграть, как, например, с «Динамо».

    – Против такой команды, как «Пари НН» действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим.

    Обеим командам было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

    – Что произошло с командой во втором тайме, когда «Пари НН» стал создавать опасные моменты у ваших ворот?

    – Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определенно, у нас есть и свои проблемы.

    Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

    Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2023 08:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2456

      Январь 59 5 августа, 10:48

      С победой быки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      Cubinec1989 5 августа, 10:47

      Моногоуважаемые редакторы и модераторы, перестаньте называть игроков ФК КРАСНОДАР "кубанцам". Кубанцы - это игроки ФК КУБАНЬ(УРОЖАЙ). А игроки КРАСНОДАРА это "краснодарцы" или "горожане"

      0
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      Рейтинг: +11745

      "supermax" 5 августа, 09:00

      Неплохой старт у Краснодара в чемпионате

      2
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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > "supermax" 5 августа, 11:19

      да, только игры нет. Думаю, если Ивич ничего не придумает, а скорее не придумает, то Краснодар =/- прошлогодний результат покажет

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      ...
      Рейтинг: +10

      Владимир-Коба-vkontakte > FCSpartakM 6 августа, 13:13

      Так его и у Спартака нет, вместо обороны дыра, центра поля нет. На одной атаке не выехать. Только Абаскаль уже второй год у руля Спартака, а Ивич только полгода, так что шансов у него перестроить игру явно больше, чем у Спартака оборону наладить

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > Владимир-Коба-vkontakte 6 августа, 14:05

      Напомни мне, как Краснодар играел с этим бестолковым центром и отсутствием обороны в том году? Обороны нет, потому что там один Джикия из профильных защитников.А по центру поля, вчера Мартинс в принципе все выжег, про Умярова в матче с Краснодаром я вообще молчу. То есть такого уровня вполне достаточно для борьбы за тройку. Краснодар сперва ныл, что у них молодые играют одни-накупили иностранцев, тем тренеру дайте время. Ждем третью причину

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      Рейтинг: +10

      Владимир-Коба-vkontakte > FCSpartakM 6 августа, 18:25

      Не забывай, что там в том сезоне после НГ, выпал Черников, который как раз середину поля и выжигает. От туда проблемы и пошли. А с ним после НГ, прекрасно игра шла. Плюс ещё защитника хотят прикупить центрального. Так что норм будет

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