Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

Кубанцы победили со счетом 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил Эдуард Сперцян с пенальти.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, ни разу не потеряв очки.

– Показалось, что это была очень сложная победа. Почему не получилось сыграть, как, например, с «Динамо».

– Против такой команды, как «Пари НН» действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим.

Обеим командам было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

– Что произошло с командой во втором тайме, когда «Пари НН» стал создавать опасные моменты у ваших ворот?

– Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определенно, у нас есть и свои проблемы.

Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу.