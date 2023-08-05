Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу над «Пари НН»

Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу над «Пари НН»

5 августа 2023, 08:40
7

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги выигранного матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

  • Кубанцы победили со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 29-й минуте забил Эдуард Сперцян с пенальти.
  • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ, ни разу не потеряв очки.

– Показалось, что это была очень сложная победа. Почему не получилось сыграть, как, например, с «Динамо».

– Против такой команды, как «Пари НН» действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим.

Обеим командам было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

– Что произошло с командой во втором тайме, когда «Пари НН» стал создавать опасные моменты у ваших ворот?

– Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве. Определенно, у нас есть и свои проблемы.

Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это было первое пенальти, которое было поставлено в нашу пользу.

Еще по теме:
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли» 2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ 1
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар» 16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1691215223
Неплохой старт у Краснодара в чемпионате
Ответить
Cubinec1989
1691221655
Моногоуважаемые редакторы и модераторы, перестаньте называть игроков ФК КРАСНОДАР "кубанцам". Кубанцы - это игроки ФК КУБАНЬ(УРОЖАЙ). А игроки КРАСНОДАРА это "краснодарцы" или "горожане"
Ответить
Январь 59
1691221698
С победой быки.
Ответить
Главные новости
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
1
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
1
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
1
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
7
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
3
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
7
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
5
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
2
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
3
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
9
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+