«Краснодар» в третьем туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эдуард Сперцян.

У краснодарцев на старте сезона РПЛ три победы подряд, они лидируют в таблице.

У «Пари НН» после трех туров одно очко.

Нижегородцы ни разу не побеждали «Краснодар» в РПЛ.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сперцян, 29 (с пенальти).

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