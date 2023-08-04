По такой жаре вообще не вариант играть. Могли бы поменяться, этот тут в Нижнем , а во втором круге в Краснодаре. Поэтому и качество игры отвратное. То ли перед игрой в среду с Динамо, то ли от жары , но быки смотрелись хуже обычного.. Что ж, посмотрим в среду на игру с Динамо в КР- Фонбет.Всех кто болел за Быков с Победой!
«Краснодар» в третьем туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эдуард Сперцян.
У краснодарцев на старте сезона РПЛ три победы подряд, они лидируют в таблице.
У «Пари НН» после трех туров одно очко.
Нижегородцы ни разу не побеждали «Краснодар» в РПЛ.
Россия. РПЛ. 3-й тур
Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Сперцян, 29 (с пенальти).