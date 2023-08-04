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    • РПЛ. «Краснодар» удержал победу над «Пари НН» (1:0) и идет без потерь

    РПЛ. «Краснодар» удержал победу над «Пари НН» (1:0) и идет без потерь

    «Краснодар» в третьем туре РПЛ переиграл дома «Пари НН». Единственный гол с пенальти забил полузащитник Эдуард Сперцян.

    У краснодарцев на старте сезона РПЛ три победы подряд, они лидируют в таблице.

    У «Пари НН» после трех туров одно очко.

    Нижегородцы ни разу не побеждали «Краснодар» в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Сперцян, 29 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.08.2023 22:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2456

      Январь 59 5 августа, 11:08

      По такой жаре вообще не вариант играть. Могли бы поменяться, этот тут в Нижнем , а во втором круге в Краснодаре. Поэтому и качество игры отвратное. То ли перед игрой в среду с Динамо, то ли от жары , но быки смотрелись хуже обычного.. Что ж, посмотрим в среду на игру с Динамо в КР- Фонбет.Всех кто болел за Быков с Победой!

      1
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      Рейтинг: +2572

      моэм 5 августа, 08:22

      Судья подарил победу Краснодару ...налицо факт что и в Краснодаре начали "работать" с судьями ...теперь не отмажутся ни от какой грязи .

      0
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      Рейтинг: +1568

      Спартач80 5 августа, 01:43

      Я буду счасьлив,если Краснодар станет чемпионом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14844

      Skull_Boy 4 августа, 23:00

      Тур начинается с цирка

      2
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      Рейтинг: +6300

      ySS 4 августа, 22:41

      Краснодарцев с победой!
      Удача была на их стороне, но набирать очки, не показывая убедительной игры, это заявка.

      5
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 4 августа, 22:31

      Команды больше уделили внимания обороне. Может быть жара повлияла на ход матча.
      Краснодар с победой!

      5
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      Рейтинг: +68613

      portero 4 августа, 22:30

      Очки в копилку пришли, уф...
      А дальше будем посмотреть....

      8
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr 4 августа, 22:16

      Вымучили победу, но, как говорится, очки не пахнут. Слово за Спартаком....

      8
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      Рейтинг: +7177

      владимир миронов 4 августа, 22:15

      П О З О Р !!! Так играть на своём поле.Быки превратились в стадо телят.Только чудо,и немного судья,спасли "быков" от позора.

      7
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      Рейтинг: +1155

      Cubinec1989 4 августа, 22:07

      Краснодар с победой! Удача была на стороне команды, Нижний за малым не забил!

      5
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