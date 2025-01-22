Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Орлов высказался о перспективах Соболева в «Зените»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем нападающего Александра Соболева в «Зените».

    «Сможет ли Соболев выйти весной на новый уровень? Не готов отвечать на вопрос из серии «верю/не верю». Просто боюсь, что за три месяца подготовки он не сможет улучшить свои игровые качества.

    По сравнению со своими конкурентами он менее техничен, менее координирован. Другие форварды мастеровитее. Дай бог ему здоровья.

    Может быть, эксперимент Семака и получится успешным. Но как бы выход на поле Соболева и весной не шел во вред команде. Пока он ничем «Зениту», увы, не помог. 0 голов и 0 результативных передач в РПЛ», – сказал Орлов.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

    Новости по теме
    Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают, а что происходит с «Динамо», разве не любопытно?» 4
    Орлов высказался о выступлениях Артура за «Зенит» 4
    Орлов встал на защиту «Зенита»: «Это ваши деньги потратили на Энрике?» 88
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:01
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aldo conte
    1737531242
    Любая команда РПЛ с 8 по 16 место не прочь взять Соболева - вот такие у него перспективы. Другие не просматриваются.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1737531891
    По весне увидим удалось ли в Зените выбить у него спартаковское свинство и научить футболу. Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1737533106
    он вчера в товарняке с иорданией умудрился схватить красную)
    Ответить
    Taps
    1737533243
    Гнать ссаными тряпками из Зенита.
    Ответить
    R_a_i_n
    1737534512
    У Соболева перспективы перспективные. Прям как у того пса из известного анекдота!
    Ответить
    vvv123
    1737535002
    Самая неудачная покупка Зенита в 2024 г. Кто-то будет отвечать, или все спишут как хлам?
    Ответить
    Номэд
    1737538648
    Мыряй, глыбже мыряй.(с)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1737538725
    0 голов, 0 ассистов - лихо отрабатывает Соболев 10 лямов. ) ""
    Ответить
    Александр.Т.
    1737543249
    Какие могут быть перспективы у среднего даже ниже среднего футболиста , ему не когда не стать лучшем бомбардиром сезона любого сезона в котором он сыграет
    Ответить
    Plyash
    1737544365
    Cемак забрал Соболя,чтобы Спартак ослабить,а не Зенит усилить.Ну,взгляните на состав голубеньких,что дельфин там усилить способен?Просто порядок в команде надо навести,а у Погановича уже глаз "замылился." Вспомните,наконец,Бакаева,а он в пас играл в КБ посильнее дельфина,но оказался на скамейке..
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 