Агент Хусанова ответил на вопрос об интересе ЦСКА

Агент защитника Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал, мог ли футболист перейти в РПЛ. Узбекистанский футболист 20 января перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити».

– Когда Абукодир играл в Беларуси, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?

– У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось.

Могу сказать лишь, что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити», значит, в принципе двигались поэтапно верно.

– Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».

– У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему. Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда.

– Почему узбекский защитник дорос до «Манчестер Сити», а российский – нет?

– Не вправе судить российских игроков, больше сконцентрирован на наших ребятах.

– Хусанов – феномен?

– Это очень талантливый игрок, который получил правильное воспитание, футбольное образование и, наверное, правильное окружение. Я бы так сформулировал.