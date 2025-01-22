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    Агент Хусанова ответил на вопрос об интересе ЦСКА

    Агент защитника Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал, мог ли футболист перейти в РПЛ. Узбекистанский футболист 20 января перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити».

    – Когда Абукодир играл в Беларуси, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?

    – У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось.

    Могу сказать лишь, что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити», значит, в принципе двигались поэтапно верно.

    – Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».

    – У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему. Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда.

    – Почему узбекский защитник дорос до «Манчестер Сити», а российский – нет?

    – Не вправе судить российских игроков, больше сконцентрирован на наших ребятах.

    – Хусанов – феномен?

    – Это очень талантливый игрок, который получил правильное воспитание, футбольное образование и, наверное, правильное окружение. Я бы так сформулировал.

    • Трансфер 20-летнего Хусанова обошелся «Манчестер Сити» в 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 16 матчей за «Ланс», отдал 1 голевую передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1737543442
    И этот тоже пропадёт,не он первый.
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    FRZZ
    1737545702
    Футболист перешёл в Ман Сити, а эти лезут со своим ЦСКА.
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    lek!
    1737549719
    Как можно было спрашивать про такую чушь ? Хотели , могли и т.д Это еще раз доказывает тупость наших команд , не позорьтесь и не задавайте такие вопросы .
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