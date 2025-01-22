«Спартак» летом пытался купить Тюкавина: «Давал гораздо больше по деньгам»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложении от «Спартака».
– Насколько я знаю, летом были попытки прощупать почву со стороны «Спартака».
– Были.
– Насколько это было не то что бы близко, а просто реально даже?
– Я думаю, нереально, потому что Костя с детства воспитан, что можно было в «Зенит» уйти, можно в ЦСКА, это более реально.
А «Спартак» по деньгам давал цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь. Он с пяти лет в «Динамо».
- В этом сезоне Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.