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    • «Спартак» летом пытался купить Тюкавина: «Давал гораздо больше по деньгам»

    «Спартак» летом пытался купить Тюкавина: «Давал гораздо больше по деньгам»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложении от «Спартака».

    – Насколько я знаю, летом были попытки прощупать почву со стороны «Спартака».

    – Были.

    – Насколько это было не то что бы близко, а просто реально даже?

    – Я думаю, нереально, потому что Костя с детства воспитан, что можно было в «Зенит» уйти, можно в ЦСКА, это более реально.

    А «Спартак» по деньгам давал цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь. Он с пяти лет в «Динамо».

    • В этом сезоне Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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    Источник: «Спартак Шоу»

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    Сегодня, 13:54
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1737543370
    Значит,одного нуля не хватило! Или половинки...
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    fakeid
    1737543722
    никто не хочет идти к дезеувам ни за какие сладкие коврижки)
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    Александр.Т.
    1737543754
    Хорошо что не купили так может быть Угальде не раскрылся бы
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    Литейный 4 (returned)
    1737544368
    Зашквар играть у тушинских. Гыгыгы
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    Цугундeр
    1737545144
    ) Сказки старого Сафона.. Фарша агентского с мяса мало показалось. "Принципиальная вещь!"))) А этот "костик. который однажды всех удивит" , так и пробегает в Динамо с лицом пятиклассника на физкультуре.
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    ...короче
    1737546249
    ...да-да, ещё из "Баварии", кто-то звонил, не помню точно, кто...
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