«Спартак» летом пытался купить Тюкавина: «Давал гораздо больше по деньгам»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о предложении от «Спартака».

– Насколько я знаю, летом были попытки прощупать почву со стороны «Спартака».

– Были.

– Насколько это было не то что бы близко, а просто реально даже?

– Я думаю, нереально, потому что Костя с детства воспитан, что можно было в «Зенит» уйти, можно в ЦСКА, это более реально.

А «Спартак» по деньгам давал цифры гораздо большие, чем любые другие команды. Но это принципиальная вещь. Он с пяти лет в «Динамо».