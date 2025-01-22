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  • Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают, а что происходит с «Динамо», разве не любопытно?»

Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают, а что происходит с «Динамо», разве не любопытно?»

22 января 2025, 14:14
14

Геннадий Орлов напомнил о проблемах «Динамо» на фоне повышенного интереса «Зенита» после дорогостоящего трансфера Луиса Энрике.

«Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему никто мне не объяснит, что происходит с «Динамо»?

Почему бело-голубые стали играть хуже? Не те эмоции? А от кого они идут? От Лички? Почему Тюкавин играет не столь ярко? Что происходит с этой командой?

Проанализируйте. В чем проблема? А почему вдруг Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? Разве не любопытно? В «Зенит», кстати, все бразильцы из отпуска вернулись», – сказал Орлов.

  • Динамовцы набрали 35 очков в 18 турах РПЛ и идут на 4-м месте в таблице лиги.
  • Отставание от лидеров – 4 балла.
  • В прошлом чемпионате команда упустила чемпионство только в 30-м туре.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Цугундeр
1737544917
"— Слушай, а что такое по-английски «How are you»? — «Как поживаешь или как дела». — А им что, интересно, как у (динамо) дела? — Не-а, неинтересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме (зенита и спартака)."(с) почти..)
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acor94
1737547471
Мне больше интересно, когда у Динамо СПб появится спонсор, который сможет поднять команду в РПЛ.
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Спартачище
1737551488
Когда городской дурачок отобрал у пенсионера пенсию и сжигает ее это всегда вызывает недоумение и омерзение всех присутствующих
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шахта Заполярная
1737553432
А это орел скажи своим журнашлюшкам, по сему у них команды не было от газовой верхушке
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Spartak_forv@
1737555846
Дед освоил газлайтинг
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Каратель помойников
1737557392
Хенадий,бзиднит не обсуждают,с него окуевают, от таких трат..посмотрим кого они на место венделя,артурки и Клавы купят..вся страна ещё не раз окуеет от трат развратницы зинки
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Тинез Розоп
1737557855
В Динамо цепями не привязывают...
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alex1951
1737567548
,,Сокол ,ты Орлов,, (на Дерибасовской идут дожди) Считай там у себя бабки,ленинградец - 3.14 з-да -болец........стареешь ,стареешь ..... Теперь хочешь всех блох на Динамо перекинуть?
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