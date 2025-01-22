Орлов: «Все только «Зенит» обсуждают, а что происходит с «Динамо», разве не любопытно?»

Геннадий Орлов напомнил о проблемах «Динамо» на фоне повышенного интереса «Зенита» после дорогостоящего трансфера Луиса Энрике.
«Все только «Зенит» обсуждают. В Москве нет команд? Почему никто мне не объяснит, что происходит с «Динамо»?
Почему бело-голубые стали играть хуже? Не те эмоции? А от кого они идут? От Лички? Почему Тюкавин играет не столь ярко? Что происходит с этой командой?
Проанализируйте. В чем проблема? А почему вдруг Бителло решил не возвращаться в «Динамо»? Разве не любопытно? В «Зенит», кстати, все бразильцы из отпуска вернулись», – сказал Орлов.
- Динамовцы набрали 35 очков в 18 турах РПЛ и идут на 4-м месте в таблице лиги.
- Отставание от лидеров – 4 балла.
- В прошлом чемпионате команда упустила чемпионство только в 30-м туре.
Источник: «Спорт-Экспресс»