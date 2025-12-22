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Орлов обратился к «Лукойлу»: «Ну что же вы, не понимаете?»

22 декабря 2025, 15:00
12

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Спартак» за отсутствие преемственности.

«Посмотрите на «Баварию» – она всегда побеждает. Потому что у них Беккенбауэр, Хенесс, Румменигге – все бывшие футболисты, они там, в клубе! Они не дадут просчета, не будет ошибок в селекции.

Разовые оплошности у всех бывают, но системных ошибок, которые в «Спартаке» происходят все время, их нет.

Я удивлен, как Романцев, Аленичев и остальная группа известных футболистов и тренеров [не в клубе]… На них опирайтесь!

«Лукойл», ну что же вы, не понимаете, что это ваш мозговой центр футбола?! Нет, не понимают...» – сказал Орлов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
  • После ноябрьской отставки Деяна Станковича команду временно возглавил Вадим Романов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Veron_HS
1766406770
только что были мегазвезды Кан и Салихамиджич, которых ссаными тряпками выгнали. что ты несешь, **** полоумный. каких только дегенератов нет в росфутболе, но Орлов в лидерах. Сар дер Ван, епрст))
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ilich55
1766407492
Романцева, Аленичева и остальных известных футболистов допускают только до фуршетного стола.
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шахта Заполярная
1766408037
Гена купи же наконец приборчик, который тебе бы напоминал о своевременном приеме таблеток от тупизны
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ziborock
1766410896
Зато в Зените все свои - хо-хол Тимощук, конь Семак, болельщик Динамо Медведев и Илюхина, корпоративщица по призванию, электротехник по специальности!
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boris63
1766414439
А Гена случайно не скрытый болельщик «Спартака», что-то у него большие переживания по «Спартаку».
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NewLife
1766421496
"системных ошибок, которые в «Спартаке»" Системной ошибкой было отдать рфс на растерзание газпрому, получить конфликт интересов и за счет админ ресурса сделать неюбилейных чемпионами. Если бы рфс был независим, птица сейчас бы помалкивала или по-другому кудахтала.
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Oldtrafford83
1766466152
Кто нить скажите Гене что Беккенбауэр умер))
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