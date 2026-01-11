Гонду прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду рассказал, что узнал об интересе московского клуба еще в октябре.

Сегодня он перешел к красно-синим из «Зенита».

«Я очень счастлив! ЦСКА – отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля.

Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, ещe в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Я постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи!» – сказал Гонду.