Гонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»

ЦСКА опубликовал видео с новобранцем команды нападающим Лусиано Гонду.

В нем аргентинец говорит: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий».

«Зенит», из которого ушел Гонду, также простился с форвардом.

«Петербургский клуб благодарит Лусиано за трудолюбие, мастерство и профессионализм и желает удачи на футбольном поле и за его пределами! ¡Gracias amigo», – говорится в сообщении «Зенита».