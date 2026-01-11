Гонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»

ЦСКА опубликовал видео с новобранцем команды нападающим Лусиано Гонду.
В нем аргентинец говорит: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий».
«Зенит», из которого ушел Гонду, также простился с форвардом.
«Петербургский клуб благодарит Лусиано за трудолюбие, мастерство и профессионализм и желает удачи на футбольном поле и за его пределами! ¡Gracias amigo», – говорится в сообщении «Зенита».
- В этом сезоне 24-летний Гонду провел за петербуржцев 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Он выступал за сине-бело-голубых с августа 2024 года и провел за команду 51 игру.
- Ранее из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев.
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА