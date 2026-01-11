«Балтика» подписала новый контракт с нападающим

«Балтика» продлила контракт с нападающим Кириллом Степановым.

Срок нового соглашения рассчитан до 5 июня 2030 года.

«Мы поздравляем Кирилла с новым долгосрочным контрактом и желаем продолжать развиваться в составе «Балтики»! Важно, что в составе нашего клуба появляются и воспитанники Балтийской академии!», – говорится в сообщении клуба.

«Продление контракта с воспитанником калининградского футбола – важное стратегическое решение для «Балтики». Уверен, что Кирилл станет достойным примером для юных воспитанников нашей академии. Верю, что у него большое будущее», – сказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

«Очень рад тому, что продлил трудовое соглашение с «Балтикой», для меня как воспитанника калининградского футбола это имеет особую важность. От себя буду стараться делать все возможное и еще больше для того, чтобы расти и приносить пользу родной команде», – отметил Степанов.