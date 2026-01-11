Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов раскрыл подробности трансфера полузащитника Жерсона в «Крузейро».

«Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей – клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали. Переговоры были конструктивными. «Крузейро» был по-настоящему заинтересован в игроке, сам Жерсон был готов отказаться от части выплат.

«Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог – оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола», – сказал Зырянов.