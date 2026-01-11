Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона

Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона

Вчера, 20:42
8

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов раскрыл подробности трансфера полузащитника Жерсона в «Крузейро».

«Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей – клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали. Переговоры были конструктивными. «Крузейро» был по-настоящему заинтересован в игроке, сам Жерсон был готов отказаться от части выплат.

«Зенит» же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы этой команды. Как итог – оба клуба совершили рекордный трансфер для бразильского футбола», – сказал Зырянов.

  • 28-летний Жерсон провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
  • Гарантированная сумма трансфера игрока составила 27 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крузейро Зенит Жерсон Зырянов Константин
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1768153847
Ну не прижился он, что поделать
Ответить
alefreddy
1768156182
Зырянов что то покурил там минус зашкаливает
Ответить
FWSPM
1768159309
самый убыточный клуб который питается из бездонной газовой трубы какие там балансы
Ответить
jabba-the-hat
1768162550
Мамкины инсайдеры всё не угомонятся, убытки Зенита считают хором))))))))))) Ливая за 20 продадите, тогда и гундосьте!
Ответить
jabba-the-hat
1768162657
Мамкины инсайдеры всё не угомонятся, убытки Зенита подсчитывают хором)))))) Ливая за 20 продадите, тогда и гундосьте!
Ответить
Garrincha58
1768197103
Сказочник! Из всех выиграл только папаша-хитрец
Ответить
nik55
1768199486
газсрем всегда в плюсе за счет населения страны
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
2
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
