  • Быстров оценил перспективы Соболева после ухода двух нападающих из «Зенита»

Быстров оценил перспективы Соболева после ухода двух нападающих из «Зенита»

Сегодня, 16:16
1

Владимир Быстров высказался о новом статусе Александра Соболева в «Зените».

  • Экс-спартаковец стал единственным центральным форвардом в петербургской команде.
  • Лусиано Гонду и Матео Кассьерра в январе ушли в ЦСКА и «Атлетико Минейро» соответственно.

«Для Соболева замечательно, что он сейчас один центральный форвард в команде, но для клуба – не очень. Он не усилил команду за все время, проведенное в клубе.

Но посмотрим, как он подготовится к весне. Сейчас все и будет видно. Как раз у него нет конкуренции: играет, набирает форму. Забил каким-то там пленникам сейчас в первом матче [на сборах]. Хорошо, но это не показатель чемпионата России.

У Соболева не было травм, он здоровый футболист. Что ему может мешать забивать? Только он сам себе.

Если он не воспользуется этим шансом сейчас, то двери в «Зенит» ему будут закрыты. Нападающий в таком клубе должен забивать голы, без них он не нужен», – заявил Быстров.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Соболев Александр
...уефан
1769693293
...будет стоять в штрафной и ждать, что кто-то об его "свояка" загонит в ворота, в остальное время - хождение пешком на линии защитников соперника и изображение прессинга...
Ответить
