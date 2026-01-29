Быстров оценил перспективы Соболева после ухода двух нападающих из «Зенита»

Владимир Быстров высказался о новом статусе Александра Соболева в «Зените».
- Экс-спартаковец стал единственным центральным форвардом в петербургской команде.
- Лусиано Гонду и Матео Кассьерра в январе ушли в ЦСКА и «Атлетико Минейро» соответственно.
«Для Соболева замечательно, что он сейчас один центральный форвард в команде, но для клуба – не очень. Он не усилил команду за все время, проведенное в клубе.
Но посмотрим, как он подготовится к весне. Сейчас все и будет видно. Как раз у него нет конкуренции: играет, набирает форму. Забил каким-то там пленникам сейчас в первом матче [на сборах]. Хорошо, но это не показатель чемпионата России.
У Соболева не было травм, он здоровый футболист. Что ему может мешать забивать? Только он сам себе.
Если он не воспользуется этим шансом сейчас, то двери в «Зенит» ему будут закрыты. Нападающий в таком клубе должен забивать голы, без них он не нужен», – заявил Быстров.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»