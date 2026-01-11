Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

«Уход Жерсона получился очень некрасивым, похоже на то, что он просто сбежал из «Зенита». Лично я такое не одобряю. Но «Зенит» все равно вернул потраченные деньги, поэтому сильно расстраиваться никто не будет. Уверен, на эти деньги они смогут найти футболиста лучше – того, кто будет хотеть играть в России, в «Зените», – сказал Булыкин.