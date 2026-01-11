Введите ваш ник на сайте
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»

Вчера, 18:00
7

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

«Уход Жерсона получился очень некрасивым, похоже на то, что он просто сбежал из «Зенита». Лично я такое не одобряю. Но «Зенит» все равно вернул потраченные деньги, поэтому сильно расстраиваться никто не будет. Уверен, на эти деньги они смогут найти футболиста лучше – того, кто будет хотеть играть в России, в «Зените», – сказал Булыкин.

  • 28-летний Жерсон провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
  • Гарантированная сумма трансфера игрока составила 27 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Зенит Жерсон
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1768146116
Даже если "то на то", всё равно минус репутационные издержки и 17 процентов официальной инфляции. Хотя что группен-руководителю Миллеру эти мелочи.
Ответить
SERG_1959
1768146131
На 6 месяцев отдать €40 млн при покупке , платить зарплату за бездарную игру, 27 миллионов € получить при продаже. Это называется выгодно по Питерски.
Ответить
Номэд
1768146863
Он нормальной ориентации, не из меньшинств. Вот и сбежал из бом.жарни. гыгы. зпрф!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768152141
ТАБОР уходит в небо.персонаж из фильма
Ответить
FWSPM
1768153944
сбежал это факт вопрос в том что его так напугало? у чувака была зарплата 6 млн евро за сезон. думайте.
Ответить
