Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

В Петербург отправился Игорь Дивеев.

В обратном направлении перешел Лусиано Гонду. Помимо аргентинца ЦСКА получил 2+ миллиона евро.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«Обмен Дивеева на Лусиано, наконец, состоялся – «Зенит» еще и доплатит. Мнения по нему крайне различные, давно не видел, чтобы отношение к трансферам так поляризовалось. Саша Дорский, например, убежден, что случившееся – в пользу ЦСКА. А Денис Романцов, напротив, считает, что с уходом Игоря армейцы теряют столько же, сколько потеряли бы при гипотетическом уходе Игнашевича в середине нулевых.

У меня пока нет стопроцентной убежденности, кто выиграет больше. Не исключаю, что и те, и другие. Но только в том случае, если Дивеев залечит свой хронически больной ахилл, а Гонду вернет уверенность в завершении, с которой приходил в «Зенит». В этом случае у питерцев появится больше опций с составом из-за менее тяжкого бремени по лимиту, а у ЦСКА, для которого лимит – не такая актуальная проблема (иначе Игоря точно бы не отдали), появится забивной форвард, которого красно-синим чудовищно не хватало.

Пока же это история с рисками для обеих сторон. Готов ли Матвей Лукин превратиться в стабильного лидера обороны, созрел ли он для того, чтобы сделать следующий шаг вперед? И еще ведь срочно нужно покупать нового сильного центрального защитника. Без этого в весну ЦСКА вступать никак нельзя.

И так ли нужен «Зениту» Дивеев именно в игровом плане, а не из-за лимита? Сильную ли прибавку надежности он обеспечит? На стандартах – наверняка, а в игровых ситуациях? Уверенности у меня нет.

В общем, шаг клубы предприняли нестандартный, и вопросов больше, чем ответов», – написал Рабинер.