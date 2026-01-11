Дивеев перешел в «Зенит»

«Зенит» объявил, что достиг принципиальной договоренности с ЦСКА о переходе центрального защитника Игоря Дивеева.

Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.