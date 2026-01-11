Дивеев перешел в «Зенит»

«Зенит» объявил, что достиг принципиальной договоренности с ЦСКА о переходе центрального защитника Игоря Дивеева.
Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Дивеева в Петербурге и желают новых побед и достижений в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении сине-бело-голубых.
- 26-летний Дивеев в этом сезоне провел 19 матчей за ЦСКА, забил 3 гола.
- Он выступал за красно-синих с февраля 2019 года.
- Ожидается, что из «Зенита» в ЦСКА перейдет нападающий Лусиано Гонду.
Источник: официальный сайт «Зенита»