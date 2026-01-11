ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»

ЦСКА после перехода Лусиано Гонду обогнал «Зенит» по количеству легионеров в основном составе команды.
В столичном клубе стало 12 иностранных игроков с таким статусом, а в «Зените», из которого также ушел полузащитник Жерсон, – 11. Лидирует по этому показателю «Краснодар» с 13 легионерами.
Сегодня российский защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а нападающий Гонду проследовал в обратном направлении.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
Источник: «Чемпионат»