ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»

ЦСКА после перехода Лусиано Гонду обогнал «Зенит» по количеству легионеров в основном составе команды.

В столичном клубе стало 12 иностранных игроков с таким статусом, а в «Зените», из которого также ушел полузащитник Жерсон, – 11. Лидирует по этому показателю «Краснодар» с 13 легионерами.

Сегодня российский защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а нападающий Гонду проследовал в обратном направлении.