Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»

ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»

Вчера, 20:57
11

ЦСКА после перехода Лусиано Гонду обогнал «Зенит» по количеству легионеров в основном составе команды.

В столичном клубе стало 12 иностранных игроков с таким статусом, а в «Зените», из которого также ушел полузащитник Жерсон, – 11. Лидирует по этому показателю «Краснодар» с 13 легионерами.

Сегодня российский защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а нападающий Гонду проследовал в обратном направлении.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Еще по теме:
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит» 1
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гонду Лусиано
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1768154422
и что на это хрюкнут наши тарасофские друзья?)
Ответить
Император Бомжей
1768155802
Дожили, Краснодар с его топовой академией, лидер по количеству легионеров, позорище. Брать пример надо с Локомотива))
Ответить
Dr Metal
1768157994
Новость тупая. 12,13 игроков основного состава из 11 человек. Основной состав это 11 игроков, из которых минимум три россияне
Ответить
Bez Imeni
1768158746
Вывод какой? У кого больше легионеров тот и чемпион.
Ответить
Интерес
1768160296
В основе всё равно будут бороться легионеры двух клубов, в том числе, и по части общей численности-"Краснодара" и "Зенита".
Ответить
bset
1768162080
Сейчас раздадут паспорта и в отрыв уйдут))
Ответить
VVM1964
1768181906
Но стыдно всё равно за Зенит - ЗПРФ !!!)...
Ответить
boris63
1768183955
Что за бред пишут, основной состав тот, что на поле. А там могут быть и все "россияне", образно.
Ответить
Прокс
1768195981
А у Сра.ньтака 10,5 с тренирочкой, ужасно!!! Антинародный недоклубулька!!!
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
2
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:55
1
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 