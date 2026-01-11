Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА

Вчера, 18:21
31

Защитник Игорь Дивеев после трансфера из ЦСКА в «Зенит» обратился к болельщикам красно-синих.

«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы – настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста.

Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты – их было очень много! Мы всегда были единым целым. Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!» – сказал Дивеев.

«Игорь перешел к нам в 2019 году, успев за это время выиграть два FONBET Кубка России и один Суперкубок России. Всего же за ПФК ЦСКА защитник провел 203 матча.

Мы благодарим Игоря за проведенное время в клубе и желаем удачи в карьере!» – говорится в сообщении ЦСКА.

  • 26-летний Дивеев в этом сезоне провел 19 матчей за ЦСКА, забил 3 гола.
  • Он выступал за красно-синих с февраля 2019 года.
  • Ожидается, что из «Зенита» в ЦСКА перейдет нападающий Лусиано Гонду.

Еще по теме:
Дивеев перешел в «Зенит» 1
«Зенит» и ЦСКА оформили обмен игроками 6
Кисляк отреагировал на уход Дивеева в «Зенит»: «Его личное дело» 1
Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1768144985
Пока Иуда
Ответить
Император Бомжей
1768145129
Как относятся болельщики ЦСКА к этому трансферу? Вроде ушел по человечески, нормально попрощался
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768145352
удачи обоим...клубы по нормальному общались а не как крыса КРУГОВОЙ за спины колектива и ЗЕНИТа по свински..удачи обоим ДИВЕЕВУ И ГОНДУ....
Ответить
Интерес
1768145463
Ещё один кнехт убыл.Ждём очередного наёмника, с клятвами верности.
Ответить
Айболид
1768147400
Ну харе уже этого лицемерия . "Круга" приняли - не подавились . А как в обратную сторону - сразу "иуда" .
Ответить
mutabor0992
1768147580
ПНХ чмырь!!!
Ответить
brаtskij
1768147828
Перешёл и перешёл, забыли.
Ответить
kvm
1768148924
за деньги - да...
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:55
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 