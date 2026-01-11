Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА

Защитник Игорь Дивеев после трансфера из ЦСКА в «Зенит» обратился к болельщикам красно-синих.

«Дорогие болельщики! Сегодня я покидаю ЦСКА, клуб, который стал для меня настоящим домом, а вы – настоящей семьей. Это решение далось нелегко, но такова жизнь футболиста.

Я бесконечно благодарен вам за веру и поддержку, за совместно пережитые счастливые моменты – их было очень много! Мы всегда были единым целым. Спасибо болельщикам, каждому моему тренеру, каждому партнеру по команде, персоналу команды и сотрудникам клуба. Вы навсегда со мной!» – сказал Дивеев.

«Игорь перешел к нам в 2019 году, успев за это время выиграть два FONBET Кубка России и один Суперкубок России. Всего же за ПФК ЦСКА защитник провел 203 матча.

Мы благодарим Игоря за проведенное время в клубе и желаем удачи в карьере!» – говорится в сообщении ЦСКА.