«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на трансфер защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

26-летний Дивеев в этом сезоне провел 19 матчей за ЦСКА, забил 3 гола. Он выступал за красно-синих с февраля 2019 года.

Игоря обменяли на Лусиано Гонду.

Дивеев играет за сборную России.

«Не общался с Игорем. Значит, так и должно быть. Всe, что ни делается, – всe к лучшему.

Если Игорь так решил, то ладно. Главное, чтобы ему было хорошо. Я за него только рад, потому что он помог мне сильно в ЦСКА, всегда хорошо общались», – сказал Кисляк.