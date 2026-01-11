«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на трансфер защитника Игоря Дивеева в «Зенит».
- 26-летний Дивеев в этом сезоне провел 19 матчей за ЦСКА, забил 3 гола. Он выступал за красно-синих с февраля 2019 года.
- Игоря обменяли на Лусиано Гонду.
- Дивеев играет за сборную России.
«Не общался с Игорем. Значит, так и должно быть. Всe, что ни делается, – всe к лучшему.
Если Игорь так решил, то ладно. Главное, чтобы ему было хорошо. Я за него только рад, потому что он помог мне сильно в ЦСКА, всегда хорошо общались», – сказал Кисляк.
Источник: «Советский спорт»