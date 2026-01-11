У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева

Инсайдер Иван Карпов раскрыл существенный нюанс сделки между ЦСКА и «Зенитом» по обмену футболистами.

«После медосмотра 26-летнего центрбека зенитовцы изменили условия контракта с ним. А именно снизили срок договора с 4,5 лет до 3,5 с опцией продления еще на сезон.

И все бы ничего, но бумаги были составлены таким образом, что если бы «Зенит» не уведомил ЦСКА об этом, то Дивеев бы остался на Песчаной, а Гонду перешел в команду Фабио Челестини за 7 миллионов евро с первым платежом в марте 2027 года.

Однако питерские успели прислать столичным необходимое письмо за считанные минуты (меньше часа) до дедлайна 8 января. Поэтому так все и затянулось – передоговаривались зенитчики с Игорем по новым условиям», – написал Карпов.