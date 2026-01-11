«Зенит» и ЦСКА оформили обмен игроками

«Зенит» и ЦСКА вскоре объявят об обмене футболистами.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

«Команды из Москвы и Питера наконец-таки совершили самую громкую сделку этой зимы.

26-летний российский центрбэк подписал контракт до лета 2029 года (с опцией продления еще на сезон), а 24-летний аргентинский центрфорвард – до лета 2030 года», – написал источник.