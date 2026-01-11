Введите ваш ник на сайте
«Зенит» и ЦСКА оформили обмен игроками

Вчера, 14:38
7

«Зенит» и ЦСКА вскоре объявят об обмене футболистами.

  • В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

«Команды из Москвы и Питера наконец-таки совершили самую громкую сделку этой зимы.

26-летний российский центрбэк подписал контракт до лета 2029 года (с опцией продления еще на сезон), а 24-летний аргентинский центрфорвард – до лета 2030 года», – написал источник.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768132222
Кто б сомневался, но тянули до последнего, хотя все знали, что это произойдет ))) Ну что ж, поздравим клубы с трансферами
Ответить
Император 1
1768133431
Отлично
Ответить
boris63
1768134007
Ну наконец то разродились.
Ответить
алдан2014
1768135360
А шуму то было. Из мухи слона раздули, всё пропало !!
Ответить
Таврида
1768135984
Классная сделка, поменяли одного из лучших защитников на лавочника.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768147849
удачи обоим
Ответить
