«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости

Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз.

«Локомотив» резко поднял ценник на Баринова в переговорах с ЦСКА.

Один из самых быстрых игроков мира ответил на предложение «Зенита».

Подсчитаны убытки «Зенита» от Жерсона.

«ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в Батракове, «Локо» ждет за игрока не менее 35 миллионов.

Раскрыта зарплата Карседо в «Спартаке».

Прояснилось будущее Педро и Нино в «Зените».

«Зенит» планирует потратить 30 миллионов на нового бразильца.

Дивеев перешел в «Зенит».

Гонду перешел в ЦСКА.