  «ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в Батракове, «Локо» ждет за игрока не менее 35 миллионов

«ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в Батракове, «Локо» ждет за игрока не менее 35 миллионов

Вчера, 14:02
14

В Европе выстроилась очередь за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

«ПСЖ», «Барселона», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту» – такой список заинтересованных в россиянине клубов опубликовал в твиттере инсайдер Экрем Конур.

«Локомотив» продаст игрока только за 35-40 миллионов евро.

  • В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • В прошлом сезоне у него было 15+10 в 37 играх.
  • Батраков встречается с бывшей футболисткой «Локо» Ириной Подшибякиной, которая старше его на 10 лет.

Еще по теме:
Талалаев сравнил Батракова и Кисляка с Месси и Роналду 3
Игроков «Локомотива» сравнили с транспортом: «Мерседес, Боинг, БелАЗ»
«Записываю в топ»: самый дорогой игрок России посетил Японию 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив ПСЖ Барселона Батраков Алексей
Комментарии (14)
Skull_Boy
1768130963
35 мультов за ноунейма из лиги, где 4 года нигде не играет смешно, а тем более он знатно обосрался против 2ого состава Чили и Перу
Ответить
k611
1768131122
Агентские вбросы, работают ребята...
Ответить
...уефан
1768132227
...похоже, Иришка инсайдеров прикармливает...
Ответить
boris63
1768134257
В очередь с, у, к, и, н, ы дети в очередь. Агент свое дело знает.
Ответить
JTherry
1768135730
если бы эта новость была правдой, то "Батраков, который младше Подшибякиной на 10 лет", впереди себя "побежал" в любой из выше названных клубов и агента бы уволил, если бы тот был против...))
Ответить
алдан2014
1768136048
Ой свистят!!!
Ответить
Desma
1768138053
А где же Реал, Бавария, Арсенал или на худой конец МанСити?
Ответить
bulls27
1768147538
Барса , вы не вздумайте покупать , даже за 1500 рублей!!
Ответить
uralec06
1768157596
Что-то команды из Ньювасюков нет в списке....
Ответить
Oldtrafford83
1768194201
«Локомотив» продаст игрока только за 35-40 миллионов евро.- То есть не продаст никогда, потом может в Паок в аренду))
Ответить
