«ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в Батракове, «Локо» ждет за игрока не менее 35 миллионов

В Европе выстроилась очередь за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

«ПСЖ», «Барселона», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту» – такой список заинтересованных в россиянине клубов опубликовал в твиттере инсайдер Экрем Конур.

«Локомотив» продаст игрока только за 35-40 миллионов евро.