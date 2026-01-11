«ПСЖ» и «Барселона» заинтересованы в Батракове, «Локо» ждет за игрока не менее 35 миллионов

В Европе выстроилась очередь за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.
«ПСЖ», «Барселона», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту» – такой список заинтересованных в россиянине клубов опубликовал в твиттере инсайдер Экрем Конур.
«Локомотив» продаст игрока только за 35-40 миллионов евро.
- В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- В прошлом сезоне у него было 15+10 в 37 играх.
- Батраков встречается с бывшей футболисткой «Локо» Ириной Подшибякиной, которая старше его на 10 лет.
Источник: «Бомбардир»