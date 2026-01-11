Гонду перешел в ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лусиано Гонду из «Зенита».

Аргентинец подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2029/30.

«Добро пожаловать домой, Лусиано!» – говорится в сообщении ЦСКА.

За москвичей 24-летний форвард, который выступал за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже, будет играть под номером 32.