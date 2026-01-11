Введите ваш ник на сайте
Гонду перешел в ЦСКА

Вчера, 18:35
14

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лусиано Гонду из «Зенита».

Аргентинец подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2029/30.

«Добро пожаловать домой, Лусиано!» – говорится в сообщении ЦСКА.

За москвичей 24-летний форвард, который выступал за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже, будет играть под номером 32.

  • В этом сезоне 24-летний Гонду провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Он выступал за петербуржцев с августа 2024 года.
  • Ранее из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии (14)
САДЫЧОК
1768146092
Отличный футболист! 1 место ЦСКА 2.Спартак 3.Краснодар 4.Зенит
Ответить
САДЫЧОК
1768146737
Отличный футболист! С подачи физручелло Семак создаёт а ля Уфа Соболев, Дивеев.. Так загнобить выпуская по 5 минут мог только Серожа отличного нападающего, который хорош и как полузащитник с отбором, пасом , игрой вверху.
Ответить
Император Бомжей
1768147265
Обращение Гонды к болельщикам Зенита, следующая новость на Бомбардире))))
Ответить
Artemka444
1768147318
Спасибо за игру) Круче Соболева точно!!!!
Ответить
TOMSON
1768147936
Сдается мне ЦСКА сейчас сильно прибавит.
Ответить
Чугунный скороход
1768150725
Откуда такие сообщения - добро пожаловать домой ? Он там играл ? Или воспитанник ? Можно написать,примем как дома.
Ответить
BarStep
1768151061
Зря., предпочел бы Соболя махнуть на Дивеева
Ответить
Dr Metal
1768151575
Добро пожаловать, парень, мы тебя ждали
Ответить
Челнинец
1768151895
отличный нап пришел в Цска!
Ответить
FWSPM
1768154279
ну и что какие прогнозы? заиграет как думаете?
Ответить
