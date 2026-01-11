Гонду перешел в ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лусиано Гонду из «Зенита».
Аргентинец подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2029/30.
«Добро пожаловать домой, Лусиано!» – говорится в сообщении ЦСКА.
За москвичей 24-летний форвард, который выступал за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже, будет играть под номером 32.
- В этом сезоне 24-летний Гонду провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Он выступал за петербуржцев с августа 2024 года.
- Ранее из ЦСКА в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев.
Источник: официальный сайт ЦСКА