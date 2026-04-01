Круговой назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой ответил взаимностью на комплимент нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
– Максим Глушенков назвал тебя лучшим игроком России в 21-м веке.
– А вы не знаете, что Глушенков говорит на языке фактов?
– Кто для тебя лучший игрок России в 21-м веке?
– Глушенков.
- 27-летний Круговой сделал восемь голевых передач в 11 матчах за сборную России.
- У 26-летнего Глушенкова три забитых мяча в 9 играх в составе национальной команды.
- Оба дебютировали в 2022 году, когда сборная уже была отстранена от международных турниров.
Источник: «Спорт-Экспресс»