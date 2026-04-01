Круговой назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке

Фланговый защитник ЦСКА Данил Круговой ответил взаимностью на комплимент нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Максим Глушенков назвал тебя лучшим игроком России в 21-м веке.

– А вы не знаете, что Глушенков говорит на языке фактов?

– Кто для тебя лучший игрок России в 21-м веке?

– Глушенков.