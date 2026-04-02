«Зенит» может потребовать 70 миллионов за бразильского легионера

В «Зените» рассчитывают, что фланговый нападающий Луис Энрике подорожает благодаря выступлению на ЧМ-2026.
Сейчас петербургский клуб оценивает его в 40-50 миллионов евро.
Если вингер проявит себя на чемпионате мира, то «Зенит» может потребовать за бразильского легионера не менее 70 миллионов евро.
- 25-летний Энрике провел в этом сезоне 25 матчей за «Зенит», забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
- Клуб РПЛ покупал бразильца за 35 миллионов евро.
- Он говорил, что хочет продолжить карьеру в Европе. Также есть интерес со стороны «Фламенго».
Источник: Bolavip