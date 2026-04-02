Бубнов ответил, какой тренер сильнее – Карпин или Семак: «По всем параметрам»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил тренеров Валерия Карпина и Сергея Семака, возглавляющих сборную России и «Зенит» соответственно.

- Как вы думаете, сильнее ли Семак как тренер, чем Карпин, и стоит ли в будущем рассмотреть возможность замены Карпина на Семака?

– Однозначно сильнее. По всем параметрам. Даже сравнивать нечего.

Больше того, я читал, что Семак, который был помощником очень долго в сборной и работал там с зарубежными тренерами, и одновременно совмещал… Как помощник. И в «Зените» работал. Вот ему не в «Уфу» надо было идти, а назначать его в сборную России.

Никаких Карпиных, ни Черчесовых, они не должны были там работать. И сборная России, во всяком случае на чемпионате мира, выглядела бы поинтереснее, чем при Черчесове.