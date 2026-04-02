Бубнов ответил, какой тренер сильнее – Карпин или Семак: «По всем параметрам»

2 апреля, 18:21
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил тренеров Валерия Карпина и Сергея Семака, возглавляющих сборную России и «Зенит» соответственно.

- Как вы думаете, сильнее ли Семак как тренер, чем Карпин, и стоит ли в будущем рассмотреть возможность замены Карпина на Семака?

– Однозначно сильнее. По всем параметрам. Даже сравнивать нечего.

Больше того, я читал, что Семак, который был помощником очень долго в сборной и работал там с зарубежными тренерами, и одновременно совмещал… Как помощник. И в «Зените» работал. Вот ему не в «Уфу» надо было идти, а назначать его в сборную России.

Никаких Карпиных, ни Черчесовых, они не должны были там работать. И сборная России, во всяком случае на чемпионате мира, выглядела бы поинтереснее, чем при Черчесове.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Он сделал команду чемпионом России в 6 из 7 сезонов.
  • Карпин тренирует сборную с 2021 года. За этот период он совмещал работу с клубом – сначала с «Ростовом», а затем с «Динамо».

Источник: «Коммент.Шоу»
Semenycch
1775144588
Даже сравнивать нечего.
рылы
1775144645
бубен, если ты не в курсе, семак был в списках на сборную, но проголосовали за усатое. https://bombardir.ru/news/475392
шахта Заполярная
1775145208
Семак не потянет сборную России, там не будет десяти латиносов.
шахта Заполярная
1775145256
Шило на мыло.
...уефан
1775145526
...похью, как-то...
VVM1964
1775147293
Поменять местами на пару лет - во бы и сравнили...
Император 1
1775148379
Да даже Семак сильнее
FFR
1775149544
Не думаю, что при Семаке сборная поперла бы.
Volrad777
1775157730
Семак тоже дно при нём команда стоимостью в 3/4 премьер лиги чемпионом стать не может а вот карпин и вовсе грунт со дна
САДЫЧОК
1775243155
Правильно все сказал. Черчесов и Карпин ниже плинтуса.Семак тоже ниже, но выше тех. Все трое редкостные бездарности!
