Шалимов удивлен разговорами о выходе сборной России из группы на ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов заявил о завышенных ожиданиях относительно национальной сборной.

Россияне победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.

Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

«Сборная оказалась в ситуации, когда от нее не надо ничего ожидать. Команду настроить тяжело, а сама она настроиться не может. Перед матчами игрокам и тренеру задаются вопросы – с каким крупным счетом мы победим, в три мяча или больше?

Я не ждал никакой фееричной игры – ни с Мали, ни с Никарагуа. Когда говорят об оценках наших шансов на ЧМ и что могли бы выйти из группы, если бы вдруг туда попали, меня это удивляет.

На ЧМ не попали Италия, Дания, Польша. Попробуй вообще на этот чемпионат мира попасть из отборочного турнира!

Надо намного более спокойно оценивать уровень. Вы представьте матч сборной России в Боснии за право играть на ЧМ – какие были бы наши шансы на выход?

Почему такие завышенные ожидания? От того, какие соперники приезжали ранее. Когда приезжает Куба, то разговоры велись о том, что им в спорттоварах перед матчем купили бутсы. Бруней – что приехали местные физкультурники. Поэтому и сейчас, когда мы слышим про Никарагуа, вопросы о шансах на крупный счет логичны.

Но когда Никарагуа и тем более Мали играет в полную силу, от наших игроков требуется, в первую очередь, не мотивация, а мастерство. Это то же самое, как мы в свое время играли с Мальтой, Андоррой – поди попробуй на их поле выиграть, когда поле узкое, трава высокая, а мотивация низкая. Неудобно – нужно мастерство.

Поэтому сейчас разговор надо вести именно о мастерстве футболистов. Это мастерство недостаточное для того, чтобы за счет класса обыгрывать Никарагуа и Мали», – сказал Шалимов.