Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о сделках, совершенных клубом в зимнее трансферное окно.
«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся – работаем над этим», – сказал Зырянов.
- Полузащитник Жерсон перешeл из «Зенита» в «Крузейро». Гарантированная сумма трансфера составила 27 миллионов евро.
- Нападающий Лусиано Гонду отправился из Санкт-Петербурга в ЦСКА, взамен сине-бело-голубые приобрели защитника Игоря Дивеева.
Источник: «Чемпионат»