Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о сделках, совершенных клубом в зимнее трансферное окно.

«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся – работаем над этим», – сказал Зырянов.