Ахметов сообщил, где проведет остаток сезона

Полузащитник Ильзат Ахметов продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Общение идет, агент разговаривает с руководством «Зенита».

В принципе, мы ничего менять не будем. Все будет так, как есть. Так что на данный момент до конца сезона остаюсь в «Крыльях», – сообщил Ахметов.