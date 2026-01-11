Ахметов сообщил, где проведет остаток сезона

Полузащитник Ильзат Ахметов продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.
«Общение идет, агент разговаривает с руководством «Зенита».
В принципе, мы ничего менять не будем. Все будет так, как есть. Так что на данный момент до конца сезона остаюсь в «Крыльях», – сообщил Ахметов.
- «Зенит» купил Ахметова в январе 2024 года у «Краснодара».
- Хавбек поучаствовал в 21 матче за петербуржцев, проведя на поле 878 минут.
- В августе 2025-го его отправили в «Крылья» до лета 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»