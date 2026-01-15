Российский футболист «Зенита» хочет поиграть за границей

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о желании попробовать свои силы в другом чемпионате.

– Время летит. Не успеешь оглянуться – будет под 30, а там и конец карьеры не за горами. Я уже не молодой, согласен.

Но думаю, у меня самый возраст, когда надо играть, получать удовольствие от футбола. Хочется полностью реализоваться, воплотить свои мечты в реальность и достичь целей.

– Что это за цели?

– В первую очередь – играть, получать игровую практику. Выйти на свою лучшую форму.

– В среднем у вас до конца карьеры остается 5-7 лет. За это время хочется поиграть где-то за границей?

– Конечно, есть желание попробовать, испытать себя где-нибудь за границей, в Европе. Может быть, в арабских странах. Посмотрим, как все получится.

– Арабские страны – ОАЭ, Саудовская Аравия?

– Да, и они тоже. Но также интересно посмотреть в сторону Европы. Может быть, Турция. Можно рассмотреть МЛС, там ребята общаются, туда уехал Шапи, там играет Алексей Миранчук. Так что все возможно. От предложений зависит.