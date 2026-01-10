Ахметов объяснил, почему не жалеет о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о периоде карьеры в петербургском клубе.
– Какова вероятность возвращения в «Зенит» после аренды?
– Она есть, но должно сложиться много факторов. Я такого не исключаю.
– Не жалеете о переходе в «Зенит»?
– Нет. Хотя я думал, что у меня будет больше шансов играть. Зато мне удалось выиграть трофеи и поиграть в одном из самых больших клубов в России. Это опыт.
- «Зенит» купил Ахметова в январе 2024 года у «Краснодара».
- Хавбек поучаствовал в 21 матче, проведя на поле 878 минут.
- В августе 2025-го его отправили в «Крылья».
Источник: «Евро-футбол»