Ахметов объяснил, почему не жалеет о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о периоде карьеры в петербургском клубе.

– Какова вероятность возвращения в «Зенит» после аренды?

– Она есть, но должно сложиться много факторов. Я такого не исключаю.

– Не жалеете о переходе в «Зенит»?

– Нет. Хотя я думал, что у меня будет больше шансов играть. Зато мне удалось выиграть трофеи и поиграть в одном из самых больших клубов в России. Это опыт.