Ахметов объяснил, почему не празднует Новый год

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов рассказал, как встретил 2026 год.

– Я особо не праздную эти дни. Просто поехали с родственниками на Иссык-Куль, побыли вместе, в кругу семьи.

– Иссык-Куль – лучшее место на планете?

– Одно из самых живописных мест на Земле. Сейчас там развивается инфраструктура. Туда стоит приехать. Там все есть – курорт мирового уровня.

– Где вам приятнее находиться – в Москве или в Киргизии?

– Здесь мне комфортно, но родина есть родина. Там моя семья, родные.

– У вас 31 декабря день рождения, 1 января – Новый год. Почему не празднуете?

– Новый год не праздную в силу религии, у нас нет такого праздника, так что семьей отходим от него. День рождения тоже особо не отмечаем, просто собираемся в кругу семьи.